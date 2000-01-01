Ответный удар судьбы. Как рушится карьера теннисистки, критиковавшей Шарапову за допинг

Судьба решила наказать Халеп за дерзость?

Можно гадать, сколько угодно, карма это или нет, но спустя шесть лет дерзости у Симоны поубавилось, ведь теннисистка и сама попалась на допинге. Она не прошла проверку перед стартом US Open и сообщила об этом, как в своё время Шарапова, публично — через соцсети.