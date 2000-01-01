Ослепительная красота! Теннисистки зажгли на жеребьёвке Итогового чемпионата WTA

Яркие вечерние наряды лучших теннисисток в Техасе
Жеребьёвка Итогового турнира WTA прошла невероятно весело! Спортсменки много шутили, смеялись и блистали в роскошных платьях на ковровой дорожке.
Перед тем как включиться в плотную борьбу за главный приз, спортсменок разделили на две группы, названные в честь двух легендарных американских теннисисток Трэйси Остин и Нэнси Ричи.
В группу Трэйси Остин попали Ига Свёнтек, Коко Гауфф, Каролин Гарсия и Дарья Касаткина.
В группу Нэнси Ричи вошли Онс Жабер, Джессика Пегула, Мария Саккари и Арина Соболенко.
Дарья Касаткина (Россия)
Титулы-2022: 2 (Сан-Хосе, Гранби)
Финалы: 0
Финалы: 0
Ига Свёнтек (Польша)
Титулы-2022: 8 («Ролан Гаррос», US Open, Индиан-Уэллс, Майами, Рим, Доха, Штутгарт, Сан-Диего)
Финалы: 1 (Острава)
Финалы: 1 (Острава)
Коко Гауфф (США)
Титулы-2022: 0
Финалы: 1 («Ролан Гаррос»)
Финалы: 1 («Ролан Гаррос»)
Каролин Гарсия (Франция)
Титулы-2022: 3 (Цинциннати, Варшава, Бад-Хомбург)
Финалы: 0
Финалы: 0
Арина Соболенко (Беларусь)
Титулы-2022: 0
Финалы: 2 (Штутгарт, Хертогенбосх)
Финалы: 2 (Штутгарт, Хертогенбосх)
Онс Жабер (Тунис)
Титулы-2022: 2 (Мадрид, Берлин)
Финалы: 4 (Уимблдон, US Open, Рим, Чарльстон)
Финалы: 4 (Уимблдон, US Open, Рим, Чарльстон)
Джессика Пегула (США)
Титулы-2022: 1 (Гвадалахара)
Финалы: 1 (Мадрид)
Финалы: 1 (Мадрид)
Мария Саккари (Греция)
Титулы-2022: 0
Финалы: 4 (Индиан-Уэллс, Гвадалахара, Санкт-Петербург, Парма)
Финалы: 4 (Индиан-Уэллс, Гвадалахара, Санкт-Петербург, Парма)
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