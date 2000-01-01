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Медведев догнал Сафина по числу титулов
Медведев догнал Сафина по числу титулов
Считаем трофеи лучших российских теннисистов.
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Даниил Медведев на турнире ATP-500 в Вене завоевал 15-й титул в карьере. По этому показателю он догнал знаменитого Марата Сафина. Посмотрим на десятку лидеров по трофеям среди российских теннисистов.
Даниил Медведев на турнире ATP-500 в Вене завоевал 15-й титул в карьере. По этому показателю он догнал знаменитого Марата Сафина. Посмотрим на десятку лидеров по трофеям среди российских теннисистов.
Карен Хачанов – 4 титула
Карен Хачанов – 4 титула
Среди них «Мастерс» в Париже-2018.
Дмитрий Турсунов – 7 титулов
Дмитрий Турсунов – 7 титулов
Включая Индианаполис-2007, Сидней-2008 и Хертогенбосх-2011.
Андрей Чесноков – 7 титулов
Андрей Чесноков – 7 титулов
Включая «Мастерсы» в Монте-Карло-1990 и Монреале-1991.
Александр Метревели – 9 титулов
Александр Метревели – 9 титулов
Включая Мельбурн-1971 и Сидней-1972.
Михаил Южный – 10
Михаил Южный – 10
Включая Роттердам-2007 и Валенсию-2013.
Андрей Рублёв – 12
Андрей Рублёв – 12
Включая Гамбург, Санкт-Петербург, Вену-2020, Роттердам-2021 и Дубай-2022.
Даниил Медведев – 15
Даниил Медведев – 15
Включая US Open – 2021, ATP Finals – 2020, «Мастерсы» в Цинциннати, Шанхае-2019, Париже-2020, Торонто-2021.
Марат Сафин – 15
Марат Сафин – 15
Включая US Open – 2000, Australian Open – 2005, «Мастерсы» в Торонто-2000, Мадриде-2004, Париже-2000, 2002, 2004.
Николай Давыденко – 21
Николай Давыденко – 21
Включая ATP Finals – 2009, «Мастерсы» в Париже-2006, Майами-2008, Шанхае-2009.
Евгений Кафельников – 26
Евгений Кафельников – 26
Включая «Ролан Гаррос» – 1996, Australian Open – 1999, Олимпиаду-2000.
Медведев завоевал 15-й титул в карьере и догнал Сафина! А кто же из россиян впереди них?
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