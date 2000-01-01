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Расклад призовых на Итоговом чемпионате WTA
Расклад призовых на Итоговом чемпионате WTA
Кто получит $ 1,68 млн за пять побед?
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Общий призовой фонд
Общий призовой фонд
$ 5 000 000.
Призовые за участие в турнире:
Призовые за участие в турнире:
1 сыгранный матч – $ 70 тыс.
2 матча – $ 90 тыс.
3 матча – $ 110 тыс.
+125 рейтинговых очков за каждое поражение в группе.
Призовые запасным:
Призовые запасным:
0 сыгранных матчей – $ 40 тыс.
1 матч – $ 60 тыс.
2 матча – $ 80 тыс.
Призовые за каждую победу в группе:
Призовые за каждую победу в группе:
$ 110 тыс.
+250 рейтинговых очков. 
Призовые за выход в 1/2 финала:
Призовые за выход в 1/2 финала:
$ 30 тыс.
Призовые за выход в финал:
Призовые за выход в финал:
$ 420 тыс.
+330 рейтинговых очков.
Призовые за титул:
Призовые за титул:
$ 1,24 млн
+750 рейтинговых очков.
Не проигравшая за турнир чемпионка (пять побед):
Не проигравшая за турнир чемпионка (пять побед):
$ 1,68 млн призовых
+1500 рейтинговых очков.
Кто получит $ 1,68 млн за пять побед? Считаем призовые на Итоговом чемпионате WTA
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