На видео попало жестокое избиение 14-летней теннисистки её отцом. Увы, это нередкий случай

«Когда ей было лет 15, она плюнула в мою сторону и послала меня, потому что ей не понравилось, как я за неё болел. Я попытался дать ей пощёчину и задел по лицу. Если бы вы такое своему отцу сказали? Он бы вас вырубил», — так объяснял своё поведение Джим Пирс.