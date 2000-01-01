На видео попало жестокое избиение 14-летней теннисистки её отцом. Увы, это нередкий случай

Как теннисистки страдают от жестоких отцов
Амбиции родителей нередко портят жизнь их детям, особенно когда те имеют талант в спорте. Насилие, физическое и психологическое, слишком распространено в теннисе. Рассказываем самые страшные эпизоды.
Юную теннисистку избил отец в Сербии
Недавний случай, произошедший на теннисном корте белградского клуба «Црвена Звезда», вызвал огромный общественный резонанс. Активист Игорь Юрич записал видео, на котором видно, как отец жестоко избивает свою дочь-теннисистку.
Спортсменке, которой сейчас 14 лет, пришлось нелегко. Мужчина несколько раз ударил её по лицу, затем повалил на землю, схватив за волосы, и начал пинать ногами. Причиной для избиения послужили слова тренера девушки, что она недостаточно усердно работает.
Победы сквозь боль и страх: история Докич
Увы, произошедшее далеко не редкость в теннисе. Спортсменки часто становятся жертвами родителей с нетрадиционными методами воспитания. Лучше всех это знает Елена Докич, которая много лет терпела издевательства отца.
Дамир Докич не отказывал себе в алкоголе, из-за чего переставал контролировать себя. Он бил и психологически истязал дочь, когда та проигрывала матчи, а однажды отказался пускать её домой.
«Его ремень коричневый, грубой твёрдой кожи и режет как нож, когда он им меня хлещет. Посредственная тренировка, поражение, плохое настроение — поводом может стать что угодно», — описывала те времена Докич в автобиографии.
«Я оставалась в одном лифчике, и боль была настолько сильной, что я пыталась сбежать в угол. Отец догонял меня и бил ещё сильнее, называя шлюхой и тупой коровой», — добавляла она.
Разбитый нос и украденные призовые Лучич
Мирьяне также не повезло с родителем. Маринко Лучич однажды наказал дочь за поражение, разбив ей нос в кровь, а затем взял это в привычку. Кроме того, мужчина присваивал призовые теннисистки. Отказы не принимались.
«За любое поражение или ослушание он лупил меня своим тяжеленным ботинком, напоминавшим мне камень, а потом как ни в чём не бывало говорил, что я могу идти и купить себе мороженое», — делилась своей историей Мирьяна.
Насилие, мат и изматывающие тренировки для Пирс
Мари не повезло родиться в семье чересчур агрессивного отца. Французская чемпионка столкнулась с рукоприкладством, грязными обвинениями в свой адрес и ядерными тренировками, которыми теннисистку банально наказывали за неповиновение.
«Когда ей было лет 15, она плюнула в мою сторону и послала меня, потому что ей не понравилось, как я за неё болел. Я попытался дать ей пощёчину и задел по лицу. Если бы вы такое своему отцу сказали? Он бы вас вырубил», — так объяснял своё поведение Джим Пирс.
Линецкая обратилась в полицию из-за синяков и ушибов
В 2005 году Евгения не выдержала жестокого обращения к себе и подала заявление в полицию. 18-летняя россиянка обратилась к врачам с ушибами, синяками на лице и порезами на затылке. По её словам, это с ней сделал отец, не поделивший с ней деньги.
На видео попало жестокое избиение 14-летней теннисистки её отцом. Увы, это нередкий случай
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