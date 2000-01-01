Роскошная и трогательная! Сумасшедшее преображение Шараповой спустя 4 месяца после родов

Как выглядит Шарапова после рождения ребёнка
Мария призналась, что всегда мечтала о детях, и, когда в её семье произошло пополнение, не смогла сдержать эмоций. Теннисистка выглядит невероятно расслабленной, а от неё исходит внутренний свет. Смотрите сами!
«Самый красивый, сложный и полезный подарок»
Этим летом россиянка и её жених Александр Гилкс порадовали своих поклонников, рассказав, что у пары родился сын, которого назвали Теодором. Тедди, маленький медвежонок, стал для теннисистки «самым красивым, сложным и полезным подарком».
Преображение Шараповой и стихи Маяковского
После материнства спортсменка заметно изменилась. Нежная и заботливая Мария проводит много времени с сыном и многому учит его. Например, читает стихи Маяковского. Ну что за прелесть!
Искренность и умение быть собой — залог успеха
«Думаю, что быть собой – это лучший совет. Я старалась никогда не притворяться, что я не такая, какая есть на самом деле», — сказала россиянка в ответ на вопрос, чему научила бы Теодора. В интервью Newbeauty Шарапова искренне рассказала о том, как живёт сейчас.
«У меня очень хорошие отношения с мамой — мы очень близки и многим делимся, — и я единственный ребёнок, поэтому я понимала, что готова стать мамой и передать свой опыт», — отметила теннисистка.
Шарапова нормализовала отношения с едой после спорта
Теперь Мария проводит будни, ухаживая за сыном, но и не забывает про себя. По словам спортсменки, она постоянно голодна из-за кормления грудью, но это не беспокоит её, как во времена игры в теннис, — она наконец наладила отношения с едой.
«Все по-разному относятся к своему организму после родов, но я сейчас чувствую, что мне всегда нужно есть. Мне приходится постоянно вырабатывать молоко, поэтому мне нужна еда!» — смеясь, рассказала Шарапова.
Как найти грамотный баланс между работой и семьёй
График теннисистки очень изменился в последние месяцы. Мария пытается найти баланс между домом и работой, но пока у неё получается отлично. Спортсменка успевает отдыхать и проводить время с близкими людьми.
«Это был буквально самый быстрый год в моей жизни. Мы как будто моргнули, и всё кончено. Я в восторге от этого этапа материнства. Это уникальная задача — найти правильный баланс, который подходит для вашей семьи, но я готова работать над этим», — поделилась Шарапова.
Роскошная и трогательная! Сумасшедшее преображение Шараповой спустя 4 месяца после родов
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