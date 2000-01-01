Роскошная и трогательная! Сумасшедшее преображение Шараповой спустя 4 месяца после родов

Искренность и умение быть собой — залог успеха

«Думаю, что быть собой – это лучший совет. Я старалась никогда не притворяться, что я не такая, какая есть на самом деле», — сказала россиянка в ответ на вопрос, чему научила бы Теодора. В интервью Newbeauty Шарапова искренне рассказала о том, как живёт сейчас.