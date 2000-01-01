$ 4,74 млн за пять побед! На Итоговом чемпионате ATP разделят самые безумные призовые

Общий призовой фонд:

$ 14 750 000

Это рекорд для Итоговых у мужчин и женщин. Наивысший показатель в WTA-туре – $ 14 млн в Шэньчжэне-2019, в ATP-туре до этого момента – $ 9 млн в Лондоне-2019.

