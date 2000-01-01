Расклад призовых на Итоговом чемпионате ATP
Кто получит рекордные $ 4,74 млн за пять побед?
Общий призовой фонд:
$ 14 750 000
Это рекорд для Итоговых у мужчин и женщин. Наивысший показатель в WTA-туре – $ 14 млн в Шэньчжэне-2019, в ATP-туре до этого момента – $ 9 млн в Лондоне-2019.
Это рекорд для Итоговых у мужчин и женщин. Наивысший показатель в WTA-туре – $ 14 млн в Шэньчжэне-2019, в ATP-туре до этого момента – $ 9 млн в Лондоне-2019.
Призовые запасным:
$ 150 тыс.
Призовые за участие в турнире:
1 сыгранный матч – $ 160 тыс.
2 матча – $ 240 тыс.
3 матча – $ 320 тыс.
2 матча – $ 240 тыс.
3 матча – $ 320 тыс.
Призовые за каждую победу в группе:
$ 383 300
200 рейтинговых очков
200 рейтинговых очков
Призовые за победу в 1/2 финала:
$ 1 070 000
400 рейтинговых очков
400 рейтинговых очков
Призовые за победу в финале:
$ 2 200 400
500 рейтинговых очков
500 рейтинговых очков
Не проигравший за турнир чемпион (5 побед):
1500 рейтинговых очков
$ 4 740 300, что является рекордным призом на турнирах, включая «Шлемы». Например, на US Open – 2019 чемпион получил $ 3,85 млн.
$ 4 740 300, что является рекордным призом на турнирах, включая «Шлемы». Например, на US Open – 2019 чемпион получил $ 3,85 млн.
$ 4,74 млн за пять побед! На Итоговом чемпионате ATP разделят самые безумные призовые
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