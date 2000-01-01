«Плакали, кричали, бросали ракетки через забор!» Эти парни бьются друг с другом с 6 лет

Битва Медведева и Рублёва на Итоговом турнире ATP
Всё о российском дерби в Турине.
Медведев vs Рублёв
На Итоговом турнире ATP в Турине в стартовом матче Красной группы, куда вошли Циципас, Медведев, Рублёв и Джокович, состоится российское дерби. Кстати, первое в истории соревнований.
Даниил старше Андрея на полтора года, и эти парни бьются друг с другом на корте с самого детства. «Мы были худшими юниорами – плакали, кричали, бросали ракетки через забор!» – сказал как-то Медведев.
«Впервые я встретил Даню, когда мне было шесть лет, – говорит Рублёв. – Это был какой-то местный турнир. Мы играли матч около трёх часов, а розыгрыш длился минут 10. Но мы не сдавались и даже плакали».
На взрослом уровне Медведев и Рублёв впервые сыграли на челленджере в Будапеште-2016, и тогда 20-летний Даниил уверенно победил – 6:3, 6:2.
Цинциннати-2019. 1/4 финала
Первый матч на уровне ATP пришёлся сразу на «Мастерс». Медведев выиграл в двух партиях у Рублёва – 6:2, 6:3, а затем и завоевал свой самый крупный на тот момент титул.
Санкт-Петербург-2019. 1/4 финала
Через месяц Андрей и Даниил снова сошлись на стадии 1/4 финала, но уже в городе на Неве. Медведев снова победил – 6:4, 7:5, а затем стал чемпионом.
US Open — 2020. 1/4 финала
На коронавирусном «Шлеме» наши парни снова сошлись на стадии четвертьфинала. Рублёв дважды добрался до тай-брейков, но всё равно победил Даниил – 7:6, 6:3, 7:6.
Australian Open — 2021. 1/4 финала
На втором «Шлеме» подряд и четвёртый раз в истории россияне опять разыграли путёвку в полуфинал. И снова Медведев победил без потери сетов – 7:5, 6:3, 6:2.
Цинциннати-2021. 1/2 финала
Медведев уверенно вёл и в 5-м матче – 6:2, а во 2-м сете в одном из розыгрышей врезался в телекамеру и потерял настрой. В итоге победа досталась Рублёву – 2:6, 6:3, 6:3.
Итоговый чемпионат ATP — 2022. Группа
К шестой серии своего противостояния наши теннисисты подошли с соотношением 4-1 в пользу Медведева. Матч пройдёт в Турине в понедельник, 14 ноября, в 16:00 мск.
«Плакали, кричали, бросали ракетки через забор!» Эти парни бьются друг с другом с 6 лет
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