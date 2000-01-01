$ 25 млн российского теннисиста — не предел! Сколько ещё заработает Медведев в этом году?

Если же говорить про мировой рейтинг, то пока Медведев занимает лишь 14-ю позицию. Однако если он сможет заработать на Итоговом турнире и преодолеет порог в $ 26 млн, то поднимется вверх. Ближайшая цель — Хуан-Мартин дель Потро с результатом в $ 25,9 млн.