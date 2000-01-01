$ 25 млн российского теннисиста — не предел! Сколько ещё заработает Медведев в этом году?

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Сколько призовых получил Медведев за карьеру
Сколько призовых получил Медведев за карьеру
Спортсмен стал самым богатым российским теннисистом благодаря огромным призовым. Но у него ещё есть шанс повысить свои доходы на Итоговом турнире. Болеем за Даню!
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По данным ATP, до старта в Турине общая сумма призовых теннисиста за текущий сезон составляла $ 3 826 312. Эта цифра — не окончательная. Свой результат Медведев может заметно улушить, если продвинется по турнирной сетке.
По данным ATP, до старта в Турине общая сумма призовых теннисиста за текущий сезон составляла $ 3 826 312. Эта цифра — не окончательная. Свой результат Медведев может заметно улушить, если продвинется по турнирной сетке.
Рекордный призовой фонд в финале АТР
Рекордный призовой фонд в финале АТР
При этом сумма призовых на главном соревновании сезона существенно выросла. В 2022 году в финале АТР разыграют сразу $ 14 750 000.
За один сыгранный матч можно получить $ 160 тыс., за два — $ 240 тыс. (сегодня состоится второй матч Медведева в группе со Стефаносом Циципасом), за три — $ 320 тыс.
За один сыгранный матч можно получить $ 160 тыс., за два — $ 240 тыс. (сегодня состоится второй матч Медведева в группе со Стефаносом Циципасом), за три — $ 320 тыс.
Сколько принесёт победа над Циципасом?
Сколько принесёт победа над Циципасом?
Если россиянин одолеет грека, то получит 200 рейтинговых очков и $ 383 300. Это приблизит Даниила к заветной отметке в $ 26 млн призовых за всю карьеру.
Медведев — богатейший российский теннисист
Медведев — богатейший российский теннисист
До старта Турина на счету спортсмена значилась сумма в $ 25 470 381. Он первый из российских теннисистов, кто заработал столько призовых за карьеру.
Топ-7 россиян по призовым за карьеру
Топ-7 россиян по призовым за карьеру
1. Даниил Медведев — $ 25,4 млн
2. Евгений Кафельников — $ 23,8 млн
3. Николай Давыденко — $ 16,1 млн
4. Марат Сафин — $ 14,3 млн
5. Михаил Южный — $ 14,2 млн
6. Андрей Рублёв — $ 12,3 млн
7. Карен Хачанов — $ 11,3 млн
Если же говорить про мировой рейтинг, то пока Медведев занимает лишь 14-ю позицию. Однако если он сможет заработать на Итоговом турнире и преодолеет порог в $ 26 млн, то поднимется вверх. Ближайшая цель — Хуан-Мартин дель Потро с результатом в $ 25,9 млн.
Если же говорить про мировой рейтинг, то пока Медведев занимает лишь 14-ю позицию. Однако если он сможет заработать на Итоговом турнире и преодолеет порог в $ 26 млн, то поднимется вверх. Ближайшая цель — Хуан-Мартин дель Потро с результатом в $ 25,9 млн.
Топ-5 самых богатых теннисистов в мире
Топ-5 самых богатых теннисистов в мире
Новак Джокович — $ 159,9 млн
Рафаэль Надаль — $ 131,7 млн
Роджер Федерер — $ 130,6 млн
Энди Маррей — $ 63,3 млн
Пит Сампрас — $ 43,3 млн
$ 25 млн российского теннисиста — не предел! Сколько ещё заработает Медведев в этом году?
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