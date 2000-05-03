Лидер рейтинга снялся с Итогового, но приз в Турине получил! За что наградили Алькараса

Самые юные первые ракетки мира по итогам сезона
Карлос Алькарас опередил Надаля, Федерера, Джоковича. А кого ещё?
Из-за травмы испанец Карлос Алькарас не смог принять участие в Итоговом чемпионате ATP, но он специально приехал в Турин, чтобы получить почётный трофей.
19-летний Алькарас стал самым юным теннисистом, завершившим сезон в статусе лидера мирового рейтинга. Кого же он опередил?
Матс Виландер (Швеция) — 1988
24 года
Стефан Эдберг (Швеция) — 1990
24 года
Густаво Куэртен (Бразилия) — 2000
24 года
Новак Джокович (Сербия) — 2011
24 года
Бьорн Борг (Швеция) — 1979
23 года
Роджер Федерер (Швейцария) — 2004
23 года
Джимми Коннорс (США) — 1974
22 года
Джон Макинрой (США) — 1981
22 года
Джим Курье (США) — 1992
22 года
Пит Сампрас (США) — 1993
22 года
Рафаэль Надаль (Испания) — 2008
22 года
Энди Роддик (США) — 2003
21 год
Ллейтон Хьюитт (Австралия) — 2001
20 лет
Карлос Алькарас (Испания) — 2022
19 лет
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