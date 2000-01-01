«Показательная порка» Джоковича провалилась! Он вернётся в Австралию, откуда его выгнали

Каким был скандал с Джоковичем и австралийской визой?
За последние месяцы Новак пережил много неприятных моментов. Теннисиста выгоняли с крупнейших соревнований, но он доказал, что он — лучший игрок мира, несмотря на обстоятельства. Его путь на Итоговый турнир это лишь подтверждает.
Январь 2022 года прошёл для лучшего теннисиста мира ужасно. Отправившись на Открытый чемпионат Австралии, Джокович и представить не мог, что по приезде в страну его задержат и отправят в тюрьму.
Новак стал центральной персоной масштабного скандала из-за отказа сделать прививку от ковида, что являлось одним из основных условий для въезда в Австралию. Местные власти решили наказать его за дерзость.
При этом спортсмен пытался поправить ситуацию, предоставив медотвод, но с ним возникла загвоздка: юристы Джоковича отметили, что он переболел ковидом в период с 16 декабря, однако в последующие дни Новак не соблюдал карантин.
Нарушение теннисистом установленных правил, отсутствие у него вразумительных ответов и откровенная паника на пресс-конференции заставили австралийских чиновников действовать: те аннулировали его визу и выдворили из страны.
Не помог даже суд, который Джокович выиграл незадолго до этого. Серб пропустил Australian Open и US Open — это половина турниров «Большого шлема», которые были в его расписании!
Произошедшее с Новаком вызвало огромный резонанс в профессиональной среде. Одни были уверены, что теннисист получил по заслугам, другие — что он стал пешкой в большой политической игре.
Например, Андрей Чесноков поддержал спортсмена, отметив, что виноваты также и организаторы турнира, которые не коммуницировали с участниками должным образом.
Для властей же Австралии случай с Джоковичем стал «показательной поркой», которая помогала набирать голоса народа. Спойлер: это не помогло, и Алекса Хоука на посту министра иммиграции сменил Эндрю Джайлс.
«Для австралийцев вообще неважно, ты бомж или Иисус Христос, — все должны быть равны, и всё. Но у Джоковича есть все документы, заключения. И, наверное, врачи больше знают, чем политические деятели», — говорил Чесноков.
Тем не менее чиновники тоже умеют входить в положение и делать «новогодние подарки». Так, трёхлетний бан Джоковича был отменён — ему вручили визу, а значит, он сыграет на следующем Australian Open.
«Я был очень рад получить во вторник известие о получении визы, учитывая, что я и мои близкие пережили за этот год. Нет новости лучше», — рассказал Новак Tennis Majors.
Помимо потери «Шлемов», теннисист не попал и на четыре из восьми «Мастерсов», то есть у него было в два раза меньше возможностей набрать очки, чем у его соперников. Но Джокович наглядно показал, кто первая ракетка в мире, и пробился на Итоговый турнир, продолжая феерить там. Дождёмся ли мы его триумфа?
«Показательная порка» Джоковича провалилась! Он вернётся в Австралию, откуда его выгнали
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