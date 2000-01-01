«Скудный набор инструментов?» Как ответили Циципасу на скандальные высказывания о Рублёве

«Я не знаю, сколько у меня инструментов. Если рассматривать отдельные удары, то его бэкхенд не лучше моего, как и форхенд. Скорость подачи не лучше моей. Да, он быстрее. Но если смотреть на лучшие удары, я не думаю, что…» — что выпад грека объективен — именно так следовало закончить реплику спортсмена.