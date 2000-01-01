Мастер на все руки! Медведев вошёл в топ-10 по количеству эйсов и двойных ошибок

Медведев вошёл в топ-10 по эйсам и двойным
Кто ещё попал в обе десятки по итогам сезона-2022?
По итогам сезона-2022 в мужском туре был составлен топ-10 игроков, которые наколотили больше всех эйсов и допустили максимальное количество двойных ошибок. Медведев попал в оба списка!
Карлос Алькарас (Испания)
70 матчей в сезоне-2022
10-е место. 166 двойных ошибок (в среднем 2,4 за игру).
10-е место. 166 двойных ошибок (в среднем 2,4 за игру).
Марин Чилич (Хорватия)
51 матч в сезоне-2022
10-е место. 588 эйсов (в среднем 12 за игру).
10-е место. 588 эйсов (в среднем 12 за игру).
Диего Шварцман (Аргентина)
57 матчей в сезоне-2022
9-е место. 192 двойные ошибки (в среднем 3,4 за игру).
9-е место. 192 двойные ошибки (в среднем 3,4 за игру).
Эмиль Руусувуори (Финляндия)
71 матч в сезоне-2022
8-е место. 208 двойных ошибок (в среднем 2,9 за игру).
8-е место. 208 двойных ошибок (в среднем 2,9 за игру).
Стефанос Циципас (Греция)
83 матча в сезоне-2022
8-е место. 628 эйсов (в среднем 8 за игру).
8-е место. 628 эйсов (в среднем 8 за игру).
Тейлор Фритц (США)
62 матча в сезоне-2022
7-е место. 642 эйса (в среднем 10 за игру).
7-е место. 642 эйса (в среднем 10 за игру).
Хольгер Руне (Дания)
72 матча в сезоне-2022
7-е место. 231 двойная ошибка (в среднем 3,2 за игру).
7-е место. 231 двойная ошибка (в среднем 3,2 за игру).
Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды)
66 матчей в сезоне-2022
5-е место. 239 двойных ошибок (в среднем 3,6 за игру).
5-е место. 239 двойных ошибок (в среднем 3,6 за игру).
Ник Кирьос (Австралия)
47 матчей в сезоне-2022
5-е место. 747 эйсов (в среднем 16 за игру).
5-е место. 747 эйсов (в среднем 16 за игру).
Хуберт Хуркач (Польша)
62 матча в сезоне-2022
3-е место. 827 эйсов (в среднем 13 за игру).
3-е место. 827 эйсов (в среднем 13 за игру).
Денис Шаповалов (Канада)
57 матчей в сезоне-2022
3-е место. 318 двойных ошибок (в среднем 5,6 за игру).
3-е место. 318 двойных ошибок (в среднем 5,6 за игру).
Джон Иснер (США)
40 матчей в сезоне-2022
1-е место. 895 эйсов (в среднем 22 за игру).
1-е место. 895 эйсов (в среднем 22 за игру).
Даниил Медведев (Россия)
64 матча в сезоне-2022
9-е место. 590 эйсов (в среднем 9 за игру)
6-е место. 233 двойные ошибки (в среднем 3,6 за игру).
9-е место. 590 эйсов (в среднем 9 за игру)
6-е место. 233 двойные ошибки (в среднем 3,6 за игру).
Александр Бублик (Казахстан)
60 матчей в сезоне-2022
6-е место. 715 эйсов (в среднем 13 за игру)
2-е место. 355 двойных ошибок (в среднем 5,9 за игру).
6-е место. 715 эйсов (в среднем 13 за игру)
2-е место. 355 двойных ошибок (в среднем 5,9 за игру).
Феликс Оже-Альяссим (Канада)
81 матч в сезоне-2022
4-е место. 255 двойных ошибок (в среднем 3,1 за игру)
2-е место. 890 эйсов (в среднем 11 за игру).
4-е место. 255 двойных ошибок (в среднем 3,1 за игру)
2-е место. 890 эйсов (в среднем 11 за игру).
Максим Кресси (США)
63 матча в сезоне-2022
4-е место. 768 эйсов (в среднем 14 за игру)
1-е место. 482 двойные ошибки (в среднем 7,7 за игру).
4-е место. 768 эйсов (в среднем 14 за игру)
1-е место. 482 двойные ошибки (в среднем 7,7 за игру).
Мастер на все руки! Медведев вошёл в топ-10 по количеству эйсов и двойных ошибок
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