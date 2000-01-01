Самые большие призовые звёзд тенниса
На сколько отстают Медведев и Рублёв по заработкам на корте от многократных чемпионов «Шлемов».
Благодаря успеху на Итоговом чемпионате ATP в Турине-2022 Новак Джокович перешагнул за отметку $ 160 млн призовых, заработанных за карьеру.
Ближайшие преследователи Надаль и Федерер отстают от серба более чем на $ 30 млн, не говоря уже о других теннисистах.
Новак Джокович
$ 164 691 308
Рафаэль Надаль
$ 132 403 671
Роджер Федерер
$ 130 594 339
Энди Маррей
$ 63 248 285
Пит Сампрас
$ 43 280 489
Стэн Вавринка
$ 35 330 662
А сколько же заработали на корте россияне?
Карен Хачанов
$ 12 226 024
Михаил Южный
$ 14 264 450
Марат Сафин
$ 14 373 291
Андрей Рублёв
$ 14 546 458
Николай Давыденко
$ 16 186 480
Евгений Кафельников
$ 23 883 797
Даниил Медведев
$ 26 600 381
Джокович в этом сезоне перешагнул за $ 160 млн. Самые большие призовые звёзд тенниса
Читайте также
Как формировалась любовь Надаля к футболу
Как Медведев стал главным футбольным болельщиком
Медведев вошёл в топ-10 по эйсам и двойным
Как отдыхают лучшие теннисистки мира
Как теннисисты смотрят чемпионат мира — 2022
Кто вошёл в топ-10 по призовым за сезон
Рейтинговые расклады Медведева и Рублёва
Скандал с Циципасом и Рублёвым на Итоговом турнире
Скандал с Джоковичем и австралийской визой
Как жёны поддерживают теннисистов на Итоговом-2022
Все самые юные 1-е ракетки мира по итогам сезона
Сколько призовых получил Медведев за карьеру
Таинственные бутылочки Надаля и Джоковича
Битва Медведева и Рублёва на Итоговом турнире ATP
Как прошёл сезон-2022 для Дарьи Касаткиной
Как Вероника Кудерметова выступила в 2022 году