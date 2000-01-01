Как Алькарас обошёл Джоковича по призовым за сезон
Объясняем, как первая ракетка мира превзошёл 21-кратного чемпиона ТБШ уже после окончания сезона.
По окончании сезона определились лидеры ATP по призовым за сезон: первым стал Новак Джокович, заработавший $ 9 934 582…
…а вторым — Карлос Алькарас, у которого $ 7 627 613.
В сезоне-2022 Джокович, в частности, выиграл Уимблдон, победив в финале Ника Кирьоса.
Алькарас же выиграл US Open и стал самой молодой первой ракеткой мира в истории.
Однако в окончательной таблице призовых у Джоковича осталась та же сумма, а у Алькараса стало $ 10 102 330. Почему так произошло?
Всё дело в бонусных выплатах от ATP. Они доступны игрокам из топ-12, выполнившим соответствующие критерии участия в крупнейших турнирах.
Бонусные выплаты получили восемь игроков из топ-12, в том числе Алькарас. Из крупных турниров он пропустил только Итоговый.
А вот Джокович остался без бонуса. Новака, не желающего прививаться, не пустили на Australian Open, US Open и чет «Мастерса» в Северной Америке. Потому-то он и остался без бонуса.
Лидеры сезона-2022 по призовым, включая бонусы
1. Алькарас (Испания) — $ 10 102 330.
2. Джокович (Сербия) — $ 9 934 582.
3. Надаль (Испания) — $ 9 368 326.
4. Рууд (Норвегия) — $ 8 126 816.
5. Циципас (Греция) — $ 6 614 416.
2. Джокович (Сербия) — $ 9 934 582.
3. Надаль (Испания) — $ 9 368 326.
4. Рууд (Норвегия) — $ 8 126 816.
5. Циципас (Греция) — $ 6 614 416.
6. Оже-Альяссим (Канада) — $ 4 801 292.
7. Рублёв (Россия) — $ 4 666 954.
8. Фритц (США) — $ 4 570 481.
9. Медведев (Россия) — $ 4 178 524.
10. Хуркач (Польша) — $ 3 764 164.
7. Рублёв (Россия) — $ 4 666 954.
8. Фритц (США) — $ 4 570 481.
9. Медведев (Россия) — $ 4 178 524.
10. Хуркач (Польша) — $ 3 764 164.
Алькарас обошёл Джоковича по призовым благодаря «тайному» бонусу! Как это случилось
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