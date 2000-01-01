Свёнтек повторила крутой рекорд Серены Уильямс!
Ига Свёнтек разгромила Ясмин Паолини в финале «Ролан Гаррос» — 6:2, 6:1. Благодаря этому польская теннисистка повторила крутейший рекорд Серены Уильямс!
Особое достижение
Ига за сезон выиграла турниры в Мадриде и Риме, а также «Ролан Гаррос». С момента введения формата WTA-1000 в 2009 году подобное удалось лишь Серене Уильямс в 2013 году.
Свёнтек повторила крутой рекорд Серены Уильямс!
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