Алькарас — самый молодой теннисист, выигравший ТБШ на всех покрытиях

Свёнтек повторила крутой рекорд Серены Уильямс!

Свёнтек и Гауфф — второй по возрасту дуэт в топ-2

Свёнтек повторила мощный рекорд Навратиловой

Свёнтек в топ-4 по победным сериям на «РГ»

Италия установила крутое достижение на ТБШ

Андреевой покорился особый возрастной рекорд

Андреева — самая юная полуфиналистка ТБШ за 27 лет

«РГ»-2024 стал особым из-за снятия Джоковича

Синнер станет 29-й первой ракеткой мира

У Джоковича два новых мощных рекорда на ТБШ!

Андреева установила крутое достижение на «РГ»

Гауфф — вторая после Хингис на «Ролан Гаррос»

Джокович сыграл самый поздний матч в истории «РГ»

Гауфф — третья по победам на «РГ» до 21 года

Свёнтек — пятая по числу побед на «РГ» до 23 лет

Соболенко повторила крутой рекорд Азаренко на ТБШ