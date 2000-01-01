Алькарас побил возрастной рекорд Надаля
Карлос Алькарас обыграл Александра Зверева в финале «Ролан Гаррос» — 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Благодаря этому испанец стал самым молодым игроком, кто побеждал на ТБШ с тремя разными покрытиями!
Матс Виландер
Швед выиграл ТБШ на трёх разных покрытиях в возрасте 23 лет и 155 дней. Для этого ему потребовалось 24 турнира.
Рафаэль Надаль
Испанец выиграл ТБШ на всех покрытиях в 22 года и 243 дня. Для этого ему потребовалось 20 мэйджоров.
Карлос Алькарас
Испанцу потребовалось 13 турниров, чтобы выиграть ТБШ на всех покрытиях. Сделал это Алькарас в 21 год и 35 дней.
Алькарас — самый молодой теннисист, выигравший ТБШ на всех покрытиях
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