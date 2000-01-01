Как Роджера Федерера не пустили на Уимблдон
Легендарного швейцарца не узнали охранники. Но он всё же пробрался внутрь.
Роджер Федерер восемь раз выигрывал Уимблдон. И поэтому вправе ожидать, что его в любой момент примут с распростёртыми объятиями. Правда ведь?
На самом деле, нет. Несколько недель назад с Федерером приключилась забавная история. Он прилетел в Лондон на консультацию с врачом и заодно решил заглянуть на Уимблдон.
Роджер не сообщил организаторам, что приедет, но рассчитывал, что его и так пустят внутрь. Однако охранница отказала!
«Она мне: «Предъявите членский билет». А я: «А такой есть?». Победитель Уимблдона автоматически становится членом клуба. А она: «Мне нужно подтверждение».
«Знаете, у меня уже паника. Я уже сам не верю, что говорю, мол, я восемь раз выигрывал турнир, проверьте! Но она не пустила».
В итоге Федерер всё же попал внутрь. Его узнал случайный прохожий, пожелавший сфотографироваться. Тут подошли другие охранники и уладили недоразумение.
Можно не сомневаться, что Федерер ещё не раз вернётся на Уимблдон. Но, увы, уже не как игрок. Спасибо за всё, легенда!
«Предъявите членский билет!» Как Роджера Федерера не пустили на Уимблдон
Читайте также
Как Алькарас обошёл Джоковича по призовым за сезон
Как звёзды тенниса прощались с Боллетьери
Звёзды тенниса, которых воспитал Ник Боллетьери
Самые большие призовые звёзд тенниса
Как формировалась любовь Надаля к футболу
Как Медведев стал главным футбольным болельщиком
Медведев вошёл в топ-10 по эйсам и двойным
Как отдыхают лучшие теннисистки мира
Как теннисисты смотрят чемпионат мира — 2022
Кто вошёл в топ-10 по призовым за сезон
Рейтинговые расклады Медведева и Рублёва
Скандал с Циципасом и Рублёвым на Итоговом турнире
Скандал с Джоковичем и австралийской визой
Как жёны поддерживают теннисистов на Итоговом-2022
Все самые юные 1-е ракетки мира по итогам сезона
Сколько призовых получил Медведев за карьеру