«Для меня дом — любое место, где есть Ана». Яркая история любви Швайнштайгера и Иванович

Две свадьбы и платье за $ 100 тысяч

В 2016 году пара сыграла свадьбу, причём праздник длился два дня. Церемония бракосочетания прошла во дворце Палаццо Кавалли-Франкетти в Венеции. Невеста была в шикарном платье за $ 100 тысяч. Обвенчались же молодожёны в церкви аббатства Мизерикордии в Каннареджо.