«Для меня дом — любое место, где есть Ана». Яркая история любви Швайнштайгера и Иванович

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История любви Бастиана Швайнштайгера и Аны Иванович
История любви Бастиана Швайнштайгера и Аны Иванович
Ана бросила вызов великому игроку «Баварии», а Бастиан признался в своих чувствах с помощью бутсы. В их отношениях удивительная гармония!
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Вызов легендарному игроку «Баварии»
Вызов легендарному игроку «Баварии»
Знакомство самой красивой футбольно-теннисной пары в мире произошло благодаря Андреа Петкович. Именно она познакомила Ану и Бастиана, но затем Иванович всё взяла в свои руки.
Спортсменка бросила вызов легендарному игроку «Баварии» в социальных сетях — Ice Bucket Challenge. Швайнштайгер оказался не из пугливых и заснял видео, где обливается холодной водой.
Спортсменка бросила вызов легендарному игроку «Баварии» в социальных сетях — Ice Bucket Challenge. Швайнштайгер оказался не из пугливых и заснял видео, где обливается холодной водой.
Признание в чувствах с помощью бутсы
Признание в чувствах с помощью бутсы
Футболист и теннисистка тщательно скрывали свои отношения, но в итоге папарацци засняли их на прогулке в Нью-Йорке. СМИ выдвигали одну теорию за другой, но Бастиан прекратил слухи одним действием.
На сборах «Баварии» Швайнштайгер вышел на поле в бутсах с изображением сербского флага и словом «дорогая». В такой необычной манере он признался в своих чувствах Ане.
На сборах «Баварии» Швайнштайгер вышел на поле в бутсах с изображением сербского флага и словом «дорогая». В такой необычной манере он признался в своих чувствах Ане.
Лучшая поддержка от любимого человека
Лучшая поддержка от любимого человека
Плотные графики спортсменов не позволяли им часто видеться, но Бастиан нашёл решение. Он сопровождал Иванович на важных матчах и стал неотъемлемой частью её группы поддержки на трибунах.
Две свадьбы и платье за $ 100 тысяч
Две свадьбы и платье за $ 100 тысяч
В 2016 году пара сыграла свадьбу, причём праздник длился два дня. Церемония бракосочетания прошла во дворце Палаццо Кавалли-Франкетти в Венеции. Невеста была в шикарном платье за $ 100 тысяч. Обвенчались же молодожёны в церкви аббатства Мизерикордии в Каннареджо.
Пышное торжество с бюджетом в € 1 млн посетили многие звёздные спортсмены: тренер Йоахим Лёв, футболист Томас Мюллер, теннисисты Энди Маррей и Анжелика Кербер, горнолыжник Феликс Нойройтер и другие.
Пышное торжество с бюджетом в € 1 млн посетили многие звёздные спортсмены: тренер Йоахим Лёв, футболист Томас Мюллер, теннисисты Энди Маррей и Анжелика Кербер, горнолыжник Феликс Нойройтер и другие.
Рождение сыновей и семейная гармония
Рождение сыновей и семейная гармония
В 2018 году Швайнштайгер и Иванович впервые стали родителями — у них появился сын Лука, а примерно через год в их семье случилось пополнение — на свет появился малыш Леон.
В отношениях Аны и Бастиана царит настоящая гармония: пара проживает в США, занимается воспитанием детей, но не забывает про работу в медиа. Их чувства друг к другу не стали слабее даже сквозь годы.
В отношениях Аны и Бастиана царит настоящая гармония: пара проживает в США, занимается воспитанием детей, но не забывает про работу в медиа. Их чувства друг к другу не стали слабее даже сквозь годы.
«Ана понимает всё, что я чувствую и думаю, и это делает мою жизнь гораздо легче. Для меня дом — это любое место, где есть она», — говорил футболист.
«Ана понимает всё, что я чувствую и думаю, и это делает мою жизнь гораздо легче. Для меня дом — это любое место, где есть она», — говорил футболист.
«Для меня дом — любое место, где есть Ана». Яркая история любви Швайнштайгера и Иванович
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