Противостояние Медведева и Кирьоса стало лучшим в сезоне! Эпические битвы Даниила и Ника

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Как играли Медведев и Кирьос в 2022-м
Как играли Медведев и Кирьос в 2022-м
ATP признала лучшим противостояние Медведев — Кирьос, которые в 2022-м сыграли три матча — и все на харде. Россиянин, кстати, выиграл лишь один матч из трёх.
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Australian Open — второй круг
Australian Open — второй круг
Медведев не без труда победил Кирьоса, за которого, разумеется, болела публика. 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2 — как видим, Даниилу пришлось постараться.
На том турнире Даниил дошёл до финала, где обидным образом проиграл Рафаэлю Надалю в пяти сетах. Россиянин выиграл первые две партии, но…
На том турнире Даниил дошёл до финала, где обидным образом проиграл Рафаэлю Надалю в пяти сетах. Россиянин выиграл первые две партии, но…
«Мастерс» в Монреале — второй круг
«Мастерс» в Монреале — второй круг
Во второй раз Медведев и Кирьос встретились в Канаде. Даниил защищал титул, но сильнее оказался Ник — 6:7 (2:7), 6:4, 6:2.
«Я не тот игрок, который смотрит в рейтинг перед матчем», — заметил Кирьос после игры. На том турнире он дошёл до четвертьфинала, где проиграл Хуберту Хуркачу.
«Я не тот игрок, который смотрит в рейтинг перед матчем», — заметил Кирьос после игры. На том турнире он дошёл до четвертьфинала, где проиграл Хуберту Хуркачу.
US Open — четвёртый раунд
US Open — четвёртый раунд
Наконец, третья встреча состоялась на последнем мэйджоре. Медведев опять-таки защищал титул — и вновь неудачно. Кирьос победил в четвёртом раунде — 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2.
Даниил, который в итоге лишился звания первой ракетки мира, говорил после матча: «Я играл с Новаком, с Рафой. Ник сегодня играл на их уровне». Кирьос же в четвертьфинале проиграл россиянину Карену Хачанову.
Даниил, который в итоге лишился звания первой ракетки мира, говорил после матча: «Я играл с Новаком, с Рафой. Ник сегодня играл на их уровне». Кирьос же в четвертьфинале проиграл россиянину Карену Хачанову.
В целом у Медведева ужасный баланс встреч с Кирьосом — 1-4. Но это можно поправить уже в 2023-м.
В целом у Медведева ужасный баланс встреч с Кирьосом — 1-4. Но это можно поправить уже в 2023-м.
Противостояние Медведева и Кирьоса стало лучшим в сезоне! Эпические битвы Даниила и Ника
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