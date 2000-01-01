Звёзды тенниса в детстве и сейчас! Ух как изменились герои сезона — узнаете ли вы их?

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Герои теннисного сезона в детстве и сейчас
Герои теннисного сезона в детстве и сейчас
Какими были в юности звёзды уходящего года – Джокович, Алькарас, Свёнтек, Рыбакина.
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Елена Рыбакина
Елена Рыбакина
21-я ракетка мира. За карьеру завоевала три титула.
Елена Рыбакина
Елена Рыбакина
Главным достижением сезона для теннисистки из Казахстана стала победа на Уимблдоне-2022. Благодаря этому успеху Рыбакина получила чек на £ 2 млн.
Даниил Медведев
Даниил Медведев
Чемпион US Open – 2021 начал этот сезон с финала на Australian Open, а вскоре стал 1-й ракеткой мира.
Даниил Медведев
Даниил Медведев
В сезоне-2022 выиграл два титула – в Лос-Кабосе и Вене и четвёртый год подряд пробился на Итоговый чемпионат ATP.
Серена Уильямс
Серена Уильямс
Экс первая ракетка мира завоевала 23 титула на турнирах «Большого шлема». Заработала $ 94 816 730 призовых, что является рекордом в женском теннисе.
Серена Уильямс
Серена Уильямс
Спустя год после перерыва американка вернулась на корт, сыграла на Уимблдоне, US Open и объявила, что, скорее всего, завершает карьеру.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Экс первая ракетка мира начал год с победы на Australian Open, собрав при этом второй раз «Карьерный шлем».
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
На «Ролан Гаррос» испанец победил в рекордный 14-й раз и установил ещё один рекорд – по количеству титулов на «Шлемах» – 22.
Эмма Радукану
Эмма Радукану
Чемпионка US Open – 2021 несколько раз меняла тренера. Среди наставников британки побывал даже россиянин Дмитрий Турсунов.
Эмма Радукану
Эмма Радукану
Однако вернуться на уровень годичной давности Эмма так и не смогла, закончив год на 80-м месте.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Экс первая ракетка мира за карьеру выиграл 20 титулов на турнирах «Большого шлема», а в последние годы неизменно становился самым высокооплачиваемым теннисистом.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Заработав за карьеру больше $ 1 млрд, с учётом коммерческих контрактов и бонусов, швейцарец объявил в этом сезоне об уходе из тенниса.
Мария Шарапова
Мария Шарапова
Бывшая 1-я ракетка мира в одиночном разряде, обладательница 36 титулов в одиночном разряде, в том числе завоевала «Карьерный шлем».
Мария Шарапова
Мария Шарапова
В этом сезоне Мария впервые стала мамой. У неё родился сын Теодор.
Карлос Алькарас
Карлос Алькарас
Испанец завоевал в 2022 году пять титулов, включая два «Мастерса» и первый в карьере ТБШ – US Open.
Карлос Алькарас
Карлос Алькарас
Карлос стал самым юным в истории лидером мирового рейтинга, а также заработал за сезон более $ 10 млн призовых.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Бывшая 3-я ракетка мира в одиночном разряде, обладательница 16 титулов в одиночке, в том числе победительница Итогового чемпионата WTA – 2018.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
В сезоне-2022 у Элины и её мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса, родилась дочь, которую назвали Скай.
Ник Кирьос
Ник Кирьос
22-я ракетка мира завоевал за карьеру 7 титулов в одиночном разряде и 4 – в парном, включая Australian Open – 2022.
Ник Кирьос
Ник Кирьос
Главным достижением австралийца в сезоне-2022 стал выход в финал Уимблдона, где он уступил только Новаку Джоковичу.
Ига Свёнтек
Ига Свёнтек
Польская теннисистка в этом году впервые стала первой ракеткой мира, завоевав 8 титулов в сезоне.
Ига Свёнтек
Ига Свёнтек
К победе на «Ролан Гаррос» — 2020 Ига добавила ещё два «Шлема» в сезоне-2022 – US Open и вторую победу на Открытом чемпионате Франции.
Новак Джокович
Новак Джокович
Рекордсмен всех времён по количеству недель во главе рейтинга ATP (373 недели), пропустил в этом году два «Шлема» и четыре «Мастерса».
Новак Джокович
Новак Джокович
Тем не менее в сезоне-2022 серб выиграл 5 титулов, включая Уимблдон и Итоговый чемпионат ATP.
Звёзды тенниса в детстве и сейчас! Ух как изменились герои сезона — узнаете ли вы их?
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