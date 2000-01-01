На пенсию ушли не только Федерер и Серена! Кто из теннисистов закончил карьеру в 2022 году

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Теннисисты, закончившие карьеру в 2022 году
Теннисисты, закончившие карьеру в 2022 году
В уходящем году с теннисом распрощались игроки, выигрывавшие не только «Шлемы», но и золото Олимпиад.
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Роджер Федерер (Швейцария) — 41 год
Роджер Федерер (Швейцария) — 41 год
20-кратный чемпион ТБШ и чемпион ОИ-2008 в паре сыграл последний матч на Кубке Лэйвера. Он выступил в парном разряде вместе с Рафаэлем Надалем.
Серена Уильямс (США) — 41 год
Серена Уильямс (США) — 41 год
23-кратная победительница мэйджоров и четырёхкратная чемпионка ОИ ушла после US Open. Правда, вскоре она стала заявлять, что, может, передумает…
Эшли Барти (Австралия) — 26 лет
Эшли Барти (Австралия) — 26 лет
Самый сенсационный уход. Трёхкратная чемпионка ТБШ объявила о нём в марте, когда ей было 25 (!) лет.
Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 34 года
Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 34 года
Чемпиона US Open — 2009 и двукратного призёра ОИ окончательно доконали травмы. В последний раз настоящего дель Потро мы видели где-то в 2018-м…
Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 37 лет
Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 37 лет
Серебряный призёр ОИ-2012 в паре также не справился с травмами. Последний матч он сыграл на «Ролан Гаррос», уступив будущему финалисту Касперу Рууду в первом круге.
Томми Робредо (Испания) — 40 лет
Томми Робредо (Испания) — 40 лет
Ветеран дебютировал на мэйджорах ещё в 2000 году, то есть в XX веке! Особых высот в одиночке он не покорил, зато трижды брал Кубок Дэвиса.
Кевин Андерсон (ЮАР) — 36 лет
Кевин Андерсон (ЮАР) — 36 лет
Пик карьеры Андерсона (точнее, два пика) — финалы US Open — 2017 и Уимблдона-2018. Скучать Кевину некогда, он ведь президент Совета игроков ATP.
Сэм Куэрри (США) — 35 лет
Сэм Куэрри (США) — 35 лет
Полуфиналист Уимблдона-2017 разуверился, что в состоянии набрать былую форму, и попрощался с публикой на домашнем для себя US Open.
Моника Пуиг (Испания) — 29 лет
Моника Пуиг (Испания) — 29 лет
Олимпийская чемпионка 2016 года фактически толком не играла с 2020 года. Причина банальна: травмы. В июне она объявила об уходе.
Жиль Симон (Франция) — 37 лет
Жиль Симон (Франция) — 37 лет
Обладатель Кубка Дэвиса — 2017 ещё в мае решил уйти по окончании сезона. Ему удалось пошуметь на «Мастерсе» в Париже: обыграны были Энди Маррей и Тейлор Фритц, и лишь Оже-Альяссим оказался не по зубам Жилю.
Андреа Петкович (Германия) — 35 лет
Андреа Петкович (Германия) — 35 лет
Полуфиналистка «Ролан Гаррос» — 2014 уже брала паузу в карьере — как раз во время пандемии-2020, — после чего попробовала вернуться, но без особого успеха. Петкович закончила с теннисом после US Open.
Филипп Кольшрайбер (Германия) — 39 лет
Филипп Кольшрайбер (Германия) — 39 лет
Завсегдатай «Шлемов» — 68 участий! — ушёл из спорта после Уимблдона, на который ему не удалось пробиться сквозь сито квалификации.
Саманта Стосур (Австралия) — 38 лет
Саманта Стосур (Австралия) — 38 лет
Чемпионка US Open 2011 года выиграла четыре ТБШ в паре и была первой ракеткой мира. На Уимблдоне-2022 она даже дошла до финала в миксте, но проиграла.
На пенсию ушли не только Федерер и Серена! Кто из теннисистов закончил карьеру в 2022 году
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