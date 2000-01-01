На пенсию ушли не только Федерер и Серена! Кто из теннисистов закончил карьеру в 2022 году

Жиль Симон (Франция) — 37 лет

Обладатель Кубка Дэвиса — 2017 ещё в мае решил уйти по окончании сезона. Ему удалось пошуметь на «Мастерсе» в Париже: обыграны были Энди Маррей и Тейлор Фритц, и лишь Оже-Альяссим оказался не по зубам Жилю.