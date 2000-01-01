Касаткина в чёрном и леопардовый принт Кудерметовой. Самые эффектные наряды теннисисток

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Самые эффектные наряды теннисисток в 2022 году
Самые эффектные наряды теннисисток в 2022 году
Чемпионская красота и грация — вспоминаем лучшие образы спортсменок на корте в этом сезоне.
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На прощальный US Open Серена Уильямс надела свой лучший наряд — чёрный костюм, украшенный несколькими сотнями бриллиантов. Она по-настоящему блистала.
На прощальный US Open Серена Уильямс надела свой лучший наряд — чёрный костюм, украшенный несколькими сотнями бриллиантов. Она по-настоящему блистала.
Однако большинство действующих теннисисток предпочитали классическую спортивную одежду в этом году. Эжени Бушар взяла костюм от New Balance.
Однако большинство действующих теннисисток предпочитали классическую спортивную одежду в этом году. Эжени Бушар взяла костюм от New Balance.
А вот Дарья Касаткина выбрала фирму adidas. В коллекции россиянки много чёрных вещей, поскольку этот цвет практичен — на нём хуже видны следы травы и грунта.
А вот Дарья Касаткина выбрала фирму adidas. В коллекции россиянки много чёрных вещей, поскольку этот цвет практичен — на нём хуже видны следы травы и грунта.
Согласна с ней и Каролин Гарсия, которая даже в финале WTA появилась в строгом костюме с геометричным принтом. Почти маленькое чёрное платье, которое обязано быть в гардеробе каждой женщины.
Согласна с ней и Каролин Гарсия, которая даже в финале WTA появилась в строгом костюме с геометричным принтом. Почти маленькое чёрное платье, которое обязано быть в гардеробе каждой женщины.
Безупречным вкусом в этом году порадовала Камила Джорджи. Спортсменку одевает её мама-дизайнер, которая создаёт женственные образы для дочери. Та выглядит королевой на корте.
Безупречным вкусом в этом году порадовала Камила Джорджи. Спортсменку одевает её мама-дизайнер, которая создаёт женственные образы для дочери. Та выглядит королевой на корте.
Интересные костюмы были и у Вероники Кудерметовой — особенно хорош светлый наряд с розовым леопардовым принтом. Необычно и невычурно.
Интересные костюмы были и у Вероники Кудерметовой — особенно хорош светлый наряд с розовым леопардовым принтом. Необычно и невычурно.
Анна Калинская запомнилась благодаря форме от adidas со стилизованным изображением чернокожей женщины — ярко и экспрессивно.
Анна Калинская запомнилась благодаря форме от adidas со стилизованным изображением чернокожей женщины — ярко и экспрессивно.
На турнире в Мексике Мария Саккари вышла в чёрном наряде с вставками цвета фуксии. Интересно, что подобный дизайн был в этом году не только у неё.
На турнире в Мексике Мария Саккари вышла в чёрном наряде с вставками цвета фуксии. Интересно, что подобный дизайн был в этом году не только у неё.
Андреа Петкович сделала выбор в пользу другой цветовой гаммы — красно-белой. В таком костюме она играла на US Open.
Андреа Петкович сделала выбор в пользу другой цветовой гаммы — красно-белой. В таком костюме она играла на US Open.
Арина Соболенко прекрасно выглядит в любой одежде, но как же ей идёт форма от Nike в мягких пастельных тонах. Зрители на French Open не могли оторвать от неё взгляд.
Арина Соболенко прекрасно выглядит в любой одежде, но как же ей идёт форма от Nike в мягких пастельных тонах. Зрители на French Open не могли оторвать от неё взгляд.
Касаткина в чёрном и леопардовый принт Кудерметовой. Самые эффектные наряды теннисисток
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