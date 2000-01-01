СуперНоле! Статистика Джоковича в Австралии просто поражает

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Статистика Новака Джоковича на турнирах в Австралии
Статистика Новака Джоковича на турнирах в Австралии
Новак — настоящий король турниров на Зелёном континенте. Его невероятно сложно обыграть в Австралии.
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Девять титулов Australian Open
Девять титулов Australian Open
Джокович девять раз выигрывал первый мэйджор года. Причём дважды он делал это сериями: в 2011–2013 и 2019–2021 годах.
У его ближайших преследователей «всего лишь» шесть титулов AO. На такой цифре остановились Роджер Федерер и Рой Эмерсон.
У его ближайших преследователей «всего лишь» шесть титулов AO. На такой цифре остановились Роджер Федерер и Рой Эмерсон.
Победы/поражения в Австралии — 97-10
Победы/поражения в Австралии — 97-10
Новак выиграл более 90% матчей на Зелёном континенте (не только на Australian Open). Для сравнения, его карьерный показатель на всех остальных турнирах — 82,7%.
На AO статистика серба — 82-8, на Кубке ATP — 8-0, на турнире в Аделаиде — 5-0, в Сиднее — 2-1, в Брисбене — 0-1.
На AO статистика серба — 82-8, на Кубке ATP — 8-0, на турнире в Аделаиде — 5-0, в Сиднее — 2-1, в Брисбене — 0-1.
Победная серия в Австралии — 29 матчей
Победная серия в Австралии — 29 матчей
Джокович уже очень давно не проигрывает в Австралии, после того как в 2018 году уступил Чхун Хёну в четвёртом круге AO. С тех пор прошло уже почти пять лет.
Всего же в Австралии Новак выиграл 47 из последних 49 матчей, а также 72 из последних 75.
Всего же в Австралии Новак выиграл 47 из последних 49 матчей, а также 72 из последних 75.
Статистика против игроков топ-10
Статистика против игроков топ-10
В Австралии Джокович выиграл 27 матчей из 32, в которых его соперниками были представители топ-10 рейтинга. Это 84,4%. Соответствующий карьерный показатель на всех остальных турнирах — 67,6%.
Кроме того, Новак выиграл в Австралии последние 16 матчей против топ-10, а также 25 из последних 26. Кто-то вообще может его остановить?!
Кроме того, Новак выиграл в Австралии последние 16 матчей против топ-10, а также 25 из последних 26. Кто-то вообще может его остановить?!
СуперНоле! Статистика Джоковича в Австралии просто поражает
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