«Чувство, когда ты рядом, не передать словами!» Как любовь вдохновляет Соболенко на победы

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Романтические отношения Соболенко и Кольцова
Романтические отношения Соболенко и Кольцова
Арина счастлива в отношениях с Константином. Он поддерживает теннисистку и помогает ей сохранять боевой настрой в играх.
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В жизни известной белорусской теннисистки появился любимый мужчина. Расскажем, как он её вдохновляет и поддерживает.
В жизни известной белорусской теннисистки появился любимый мужчина. Расскажем, как он её вдохновляет и поддерживает.
В 2021 году бывшего хоккеиста Константина Кольцова стали замечать на турнирах, где выступала Соболенко. Он трогательно болел за неё с трибун.
В 2021 году бывшего хоккеиста Константина Кольцова стали замечать на турнирах, где выступала Соболенко. Он трогательно болел за неё с трибун.
Затем спортсмены начали выкладывать совместные милые фото с красивыми подписями, в которых они открыто признавались друг другу в любви.
Затем спортсмены начали выкладывать совместные милые фото с красивыми подписями, в которых они открыто признавались друг другу в любви.
Так, 14 февраля Арина выложила в социальных сетях снимок с возлюбленным, а также прокомментировала фото, где она позирует с огромным букетом: «Счастливого Дня святого Валентина. Люблю тебя».
Так, 14 февраля Арина выложила в социальных сетях снимок с возлюбленным, а также прокомментировала фото, где она позирует с огромным букетом: «Счастливого Дня святого Валентина. Люблю тебя».
Константин незамедлительно ответил: «Судьба свела мою жизнь с самой красивой, нежной, заботливой и невероятно мудрой и умной девушкой! Чувство, когда ты рядом, не передать словами для меня! Я счастливчик! Люблю мою маленькую девочку безумно».
Константин незамедлительно ответил: «Судьба свела мою жизнь с самой красивой, нежной, заботливой и невероятно мудрой и умной девушкой! Чувство, когда ты рядом, не передать словами для меня! Я счастливчик! Люблю мою маленькую девочку безумно».
Теннисистка и экс-хоккеист точно нашли друг друга. Их отношения даже благословила мама Соболенко — Юлия, которая постит фото с парой у себя в социальных сетях с подписью «Мои любимые».
Теннисистка и экс-хоккеист точно нашли друг друга. Их отношения даже благословила мама Соболенко — Юлия, которая постит фото с парой у себя в социальных сетях с подписью «Мои любимые».
Сейчас пара старается проводить как можно больше времени вместе. В том числе и при подготовке к матчам — Константин помогает Арине правильно настраиваться и выигрывать. Это ли не любовь?!
Сейчас пара старается проводить как можно больше времени вместе. В том числе и при подготовке к матчам — Константин помогает Арине правильно настраиваться и выигрывать. Это ли не любовь?!
Спортсменка сейчас находится в Австралии и набирается игровой практики перед первым в сезоне турниром «Большого шлема».
Спортсменка сейчас находится в Австралии и набирается игровой практики перед первым в сезоне турниром «Большого шлема».
Настроение у Арины прекрасное, не обошлось без маленького допинга в виде любви близкого мужчины. Кольцов провёл Новый год с ней и подарил шикарный браслет от Van Cleef & Arpels.
Настроение у Арины прекрасное, не обошлось без маленького допинга в виде любви близкого мужчины. Кольцов провёл Новый год с ней и подарил шикарный браслет от Van Cleef & Arpels.
«Чувство, когда ты рядом, не передать словами!» Как любовь вдохновляет Соболенко на победы
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