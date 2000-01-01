Карлос Алькарас пропустит AO-2023
19-летний испанец не сыграет на Australian Open из-за травмы.
Алькарас является первой ракеткой мира уже несколько месяцев. В сентябре 2022 года Карлос выиграл US Open и поднялся на вершину рейтинга.
В чём дело?
Однако свой второй мэйджор в ближайшее время он не выиграет. Причина — травма правой ноги, полученная на предсезонке.
«Я был в лучшей форме на предсезонке, но травмировался на тренировке из-за неестественного движения. Увидимся в 2024-м, Australian Open», — написал Карлос в «Твиттере».
Когда такое было?
Итак, первая ракетка мира пропустит ТБШ. В последний раз такое было на Уимблдоне-2022, где не было Даниила Медведева — организаторы отстранили всех россиян и белорусов.
При этом во второй раз подряд на мэйджоре не играет победитель предыдущего ТБШ. На US Open 2022 года не было Новака Джоковича, выигравшего Уимблдон.
А также второй год подряд лидер рейтинга не сыграет на АО. В январе 2022 года Новака Джоковича депортировали из Австралии за отказ от вакцинации.
Таким образом, в списке фаворитов AO-2023 случилась крупная потеря. А Медведеву, Джоковичу, Надалю, Кирьосу и остальным станет чуть полегче.
Первая ракетка мира не сыграет на ТБШ! Когда такое было
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