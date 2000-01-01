Первая ракетка мира не сыграет на ТБШ! Когда такое было

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Карлос Алькарас пропустит AO-2023
Карлос Алькарас пропустит AO-2023
19-летний испанец не сыграет на Australian Open из-за травмы.
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Алькарас является первой ракеткой мира уже несколько месяцев. В сентябре 2022 года Карлос выиграл US Open и поднялся на вершину рейтинга.
Алькарас является первой ракеткой мира уже несколько месяцев. В сентябре 2022 года Карлос выиграл US Open и поднялся на вершину рейтинга.
В чём дело?
В чём дело?
Однако свой второй мэйджор в ближайшее время он не выиграет. Причина — травма правой ноги, полученная на предсезонке.
«Я был в лучшей форме на предсезонке, но травмировался на тренировке из-за неестественного движения. Увидимся в 2024-м, Australian Open», — написал Карлос в «Твиттере».
«Я был в лучшей форме на предсезонке, но травмировался на тренировке из-за неестественного движения. Увидимся в 2024-м, Australian Open», — написал Карлос в «Твиттере».
Когда такое было?
Когда такое было?
Итак, первая ракетка мира пропустит ТБШ. В последний раз такое было на Уимблдоне-2022, где не было Даниила Медведева — организаторы отстранили всех россиян и белорусов.
При этом во второй раз подряд на мэйджоре не играет победитель предыдущего ТБШ. На US Open 2022 года не было Новака Джоковича, выигравшего Уимблдон.
При этом во второй раз подряд на мэйджоре не играет победитель предыдущего ТБШ. На US Open 2022 года не было Новака Джоковича, выигравшего Уимблдон.
А также второй год подряд лидер рейтинга не сыграет на АО. В январе 2022 года Новака Джоковича депортировали из Австралии за отказ от вакцинации.
А также второй год подряд лидер рейтинга не сыграет на АО. В январе 2022 года Новака Джоковича депортировали из Австралии за отказ от вакцинации.
Таким образом, в списке фаворитов AO-2023 случилась крупная потеря. А Медведеву, Джоковичу, Надалю, Кирьосу и остальным станет чуть полегче.
Таким образом, в списке фаворитов AO-2023 случилась крупная потеря. А Медведеву, Джоковичу, Надалю, Кирьосу и остальным станет чуть полегче.
Первая ракетка мира не сыграет на ТБШ! Когда такое было
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