Медведев подшутил над травмой Джоковича в полуфинале Аделаиды
Даниил иронично отнёсся к медицинскому перерыву Новака.
7 января Медведев и Джокович сыграли в полуфинале турнира в Аделаиде. В какой-то момент Новаку понадобился медицинский перерыв.
Даниил потроллил серба за это: в одном из моментов между розыгрышами он схватился за левое бедро и стал прихрамывать, улыбаясь.
Вот как ухмылялся Даниил!
«Люблю Медведева»
«Ничего не могу с собой поделать, люблю Медведева. С ним всегда интересно», — так отреагировала одна из болельщиц в «Твиттере».
«Два игрока со «Шлемами» устроили драму на турнире ATP-250. Ржу», — написал другой болельщик.
Но дальше идёт Новак
Несмотря на повреждение, Джокович оказался сильнее: 6:3, 6:4. В финале он сыграет с американцем Себастьяном Кордой.
Ох и тролль! Медведев подшутил над травмой Джоковича в полуфинале Аделаиды
Читайте также
Карлос Алькарас пропустит AO-2023
Романтические отношения Соболенко и Кольцова
Какие теннисисты создавали собственные бренды
Статистика Джоковича на турнирах в Австралии
Мария Шарапова и её шестимесячный сын
Самые эффектные наряды теннисисток в 2022 году
Лучшие матчи сезона-2022 в мужском теннисе
Теннисисты, закончившие карьеру в 2022 году
Герои теннисного сезона в детстве и сейчас
Топ-7 теннисисток по заработкам в 2022-м
Откровения вышедшего из тюрьмы Бориса Беккера
Как звёзды тенниса смотрели финал ЧМ-2022
Лучшие теннисисты в истории Аргентины
Какие теннисисты стали родителями в 2022 году
Как играли Медведев и Кирьос в 2022-м
Яркая история любви Иванович и Швайнштайгера