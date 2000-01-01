Сколько получит чемпион Australian Open — 2023? Призовые по кругам первого в сезоне ТБШ

Призовые звёзд тенниса на Australian Open — 2023
В Мельбурне объявили рекордные выплаты для участников этого турнира «Большого шлема».
Общий призовой фонд
2020 – A$ 71 млн ($ 49,05 млн)
2021 – A$ 71,5 млн ($ 54,46 млн)
2022 – A$ 74 млн ($ 53,91 млн)
2023 – A$ 76,5 млн ($ 52,51 млн) – это рекорд
2021 – A$ 71,5 млн ($ 54,46 млн)
2022 – A$ 74 млн ($ 53,91 млн)
2023 – A$ 76,5 млн ($ 52,51 млн) – это рекорд
1-й круг
2020 – $ 60,2 тыс.
2021 – $ 77,8 тыс.
2022 – $ 74,2 тыс.
2023 – $ 71,4 тыс.
2021 – $ 77,8 тыс.
2022 – $ 74,2 тыс.
2023 – $ 71,4 тыс.
2-й круг
2020 – $ 85,7 тыс.
2021 – $ 116,6 тыс.
2022 – $ 110,9 тыс.
2023 – $ 106,7 тыс.
2021 – $ 116,6 тыс.
2022 – $ 110,9 тыс.
2023 – $ 106,7 тыс.
3-й круг
2020 – $ 120,5 тыс.
2021 – $ 167,2 тыс.
2022 – $ 159,2 тыс.
2023 – $ 153,1 тыс.
2021 – $ 167,2 тыс.
2022 – $ 159,2 тыс.
2023 – $ 153,1 тыс.
4-й круг
2020 – $ 200,8 тыс.
2021 – $ 248,8 тыс.
2022 – $ 236,3 тыс.
2023 – $ 227,2 тыс.
2021 – $ 248,8 тыс.
2022 – $ 236,3 тыс.
2023 – $ 227,2 тыс.
1/4 финала
2020 – $ 351,4 тыс.
2021 – $ 408,2 тыс.
2022 – $ 387,9 тыс.
2023 – $ 373,0 тыс.
2021 – $ 408,2 тыс.
2022 – $ 387,9 тыс.
2023 – $ 373,0 тыс.
1/2 финала
2020 – $ 696,1 тыс.
2021 – $ 660,9 тыс.
2022 – $ 644,7 тыс.
2023 – $ 621,3 тыс.
2021 – $ 660,9 тыс.
2022 – $ 644,7 тыс.
2023 – $ 621,3 тыс.
Финал
2020 – $ 1,38 млн
2021 – $ 1,17 млн
2022 – $ 1,13 млн
2023 – $ 1,09 млн
2021 – $ 1,17 млн
2022 – $ 1,13 млн
2023 – $ 1,09 млн
Титул
2020 – $ 2,76 млн
2021 – $ 2,14 млн
2022 – $ 2,07 млн
2023 – $ 2,00 млн
2021 – $ 2,14 млн
2022 – $ 2,07 млн
2023 – $ 2,00 млн
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