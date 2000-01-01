За кем следить и от кого ждать сюрпризов. Яркие игроки, пробившиеся в основу AO-2023

Какие теннисисты вышли в основную сетку Australian Open
Рассказываем, какие спортсмены пробились через квалификацию в Мельбурне.
Оксана Селехметьева (Россия) — 19 лет
Селехметьева — двукратная чемпионка юниорских ТБШ в парном разряде. Оксана выиграла US Open 2019 года и «Ролан Гаррос» 2021 года. В 1-м круге сыграет с Донной Векич.
Диана Шнайдер (Россия) — 18 лет
А у Шнайдер три титула юниорских мэйджоров в парах. Диана выиграла Уимблдон-2021, AO-2022 и US Open — 2022. В 1-м круге сразится с Кристиной Кучовой.
Полина Кудерметова (Россия) — 19 лет
Младшая сестра Вероники Кудерметовой, как и Шнайдер, впервые пробилась в основную сетку ТБШ. В 1-м круге сыграет с Оливией Гадеки.
Бренда Фрухвиртова (Чехия) — 15 лет
Младшая сестра Линды Фрухвиртовой обещает вырасти в звезду. В 2022 году Бренда выиграла 27 матчей подряд на турнирах ITF. В 1-м круге сыграет с белоруской Александрой Саснович.
Леся Цуренко (Украина) — 33 года
Высшее достижение опытной украинки на ТБШ — четвертьфинал US Open — 2018. Она добиралась до 23-го места в рейтинге WTA. В 1-м круге сразится с чешкой Каролиной Муховой.
Коко Вандевей (США) — 31 год
Бывшая девятая ракетка мира давно не блещет на кортах. А она двукратная полуфиналистка ТБШ. В 1-м круге сразится с украинкой Ангелиной Калининой.
Сара Бейлек (Чехия) — 16 лет
В 2022 году чешка выиграла юниорский «Ролан Гаррос» в парном разряде. В первом круге сыграет с чемпионкой «РГ»-2021 Барборой Крейчиковой.
Павел Котов (Россия) — 24 года
Пробился в основную сетку как лаки-лузер. В первом круге сыграет с Таллоном Грикспором из Нидерландов.
Зизу Бергс (Бельгия) — 23 года
Вторая ракетка Бельгии (131-й в мире) — после Давида Гоффена. В первом круге сразится с сербом Ласло Джере.
Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 32 года
Побеждал таких игроков, как Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карлос Алькарас, Александр Зверев, Стефанос Циципас. В первом раунде сыграет с Томми Полом (США).
Алексей Крутых (Украина) — 22 года
Первая ракетка страны (188-й в мире). В первом круге сыграет с 23-м сеяным Диего Шварцманом (Аргентина).
За кем следить и от кого ждать сюрпризов. Яркие игроки, пробившиеся в основу AO-2023
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