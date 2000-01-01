Русский австралиец зажигает на AO! Кто такой Алексей Попырин

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Кто такой Алексей Попырин
Кто такой Алексей Попырин
Рассказываем о 23-летнем теннисисте, который уже сотворил сенсацию на Australian Open.
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Алексей Попырин уже вышел в третий круг Australian Open. Во втором раунде он в пяти сетах обыграл восьмого сеяного Тейлора Фритца — 6:7, 7:6, 6:4, 6:7, 6:2.
Алексей Попырин уже вышел в третий круг Australian Open. Во втором раунде он в пяти сетах обыграл восьмого сеяного Тейлора Фритца — 6:7, 7:6, 6:4, 6:7, 6:2.
Так Попырин повторил своё высшее достижение на ТБШ. Дальше третьего круга он пока не забирался.
Так Попырин повторил своё высшее достижение на ТБШ. Дальше третьего круга он пока не забирался.
Трофеи и достижения
Трофеи и достижения
Это четвёртая победа Алексея над действующим игроком топ-10. Ранее он побеждал Доминика Тима, Стефаноса Циципаса и Феликса Оже-Альяссима.
У Попырина есть один титул ATP. В 2021 году он победил в Сингапуре, обыграв в финале Александра Бублика.
У Попырина есть один титул ATP. В 2021 году он победил в Сингапуре, обыграв в финале Александра Бублика.
Сейчас Алексей — 113-я ракетка мира. А в ноябре 2021 года был 59-м в рейтинге.
Сейчас Алексей — 113-я ракетка мира. А в ноябре 2021 года был 59-м в рейтинге.
В 2017 году Попырин выиграл юниорский «Ролан Гаррос». Алексей был второй ракеткой мира среди юниоров.
В 2017 году Попырин выиграл юниорский «Ролан Гаррос». Алексей был второй ракеткой мира среди юниоров.
В команду спортсмена входит бывший бельгийский теннисист Ксавье Малисс. Он полуфиналист Уимблдона-2002 и чемпион «Ролан Гаррос» — 2004 в паре.
В команду спортсмена входит бывший бельгийский теннисист Ксавье Малисс. Он полуфиналист Уимблдона-2002 и чемпион «Ролан Гаррос» — 2004 в паре.
А вот спортивного психолога у Попырина сейчас нет. По словам Алексея, в настоящий момент он не видит нужды в таком сотрудничестве.
А вот спортивного психолога у Попырина сейчас нет. По словам Алексея, в настоящий момент он не видит нужды в таком сотрудничестве.
Как Попырин попал в теннис?
Как Попырин попал в теннис?
По словам Алексея, мама привела его в гараж, когда ему было три года, и дала ракетку. Увидела, что он бьёт по мячу, и отвела на тренировку. Так всё и началось.
С близкими спортсмен с русскими корнями общается интересно: родители ему говорят по-русски, он им отвечает по-английски. А с бабушкой — только по-русски.
С близкими спортсмен с русскими корнями общается интересно: родители ему говорят по-русски, он им отвечает по-английски. А с бабушкой — только по-русски.
Связь с Россией у Алексея, родившегося в Сиднее, по его словам, потеряна. Он никого там не знает.
Связь с Россией у Алексея, родившегося в Сиднее, по его словам, потеряна. Он никого там не знает.
Любимым турниром Попырин, как нетрудно догадаться, называет Australian Open. Публика его любит — оправдает ли Алексей её ожидания?
Любимым турниром Попырин, как нетрудно догадаться, называет Australian Open. Публика его любит — оправдает ли Алексей её ожидания?
Русский австралиец зажигает на AO! Кто такой Алексей Попырин
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