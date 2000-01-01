Любовь к коротеньким юбочкам возвращается? Самые эффектные наряды теннисисток на АО-2023

Самые эффектные наряды теннисисток на АО — 2023
В Мельбурне становится невероятно жарко! Лучшие спортсменки мира покоряют болельщиков не только великолепной игрой, но и яркими костюмами.
Дарья Касаткина
Первая ракетка России сенсационно проиграла в первом круге Открытого чемпионата Австралии, но зато выглядела замечательно в белой юбке и чёрной майке с яркими узорами.
Вероника Кудерметова
Другую россиянку тоже постигла неудача: теннисистка уступила Кэти Волынец. А жаль! Болельщики хотели бы ещё раз увидеть её чудесный розовый наряд.
Арина Соболенко
Зато «королева двойных ошибок» из Беларуси, которая в последнем матче обошлась без них, на коне. Соболенко не только легко расправляется с соперницами, но и восхищает поклонников соблазнительными костюмами.
Анастасия Павлюченкова
Мода на короткие юбки вернулась на Australian Open благодаря и Анастасии Павлюченковой. Спортсменка появилась на корте в классическом наряде от Lacoste. Вау!
Эмма Радукану
Главная теннисная модница проиграла Кори Гауфф в сногшибательном костюме с лёгкой плиссированной юбкой. Очаровательный разрез на ногах придал образу Эммы особую пикантность.
Каролин Гарсия
Очень женственно выглядела Каролин Гарсия в своём нежно-сиреневом платье с едва видимым принтом, напоминающим распускающиеся цветы пионов.
Кори Гауфф
Коко свою победу праздновала в спортивном костюме от New Balance. Белый верх и чёрный низ — самое выигрышное сочетание, которое очень подходит американке.
Ига Свёнтек
Ига Свёнтек рвётся к очередному титулу в карьере. Полька продолжает быть лицом бренда ASICS. Одним из лучших её нарядов был бело-бирюзовый комплект с двуслойной юбкой.
Донна Векич
Милой юбкой-колокольчиком розового цвета порадовала Донна Векич. Хорватка пробилась в третий круг АО, обыграв россиянку Людмилу Самсонову.
Мария Саккари
А вот Мария Саккари выбрала для себя строгие чёрные шорты, но игривости её образу придал кроп-топ аdidas с неброским тропическим принтом.
Елена Рыбакина
Эффектно смотрятся на Елене Рыбакиной чёрный топ и пёстрая юбка. Уроженка Москвы, представляющая Казахстан, одной из первых пробилась в четвёртый круг.
Любовь к коротеньким юбочкам возвращается? Самые эффектные наряды теннисисток на АО-2023
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