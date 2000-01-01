Красавицы-четвертьфиналистки Australian Open — 2023. Кто из этой восьмёрки завоюет титул?

Все четвертьфиналистки Australian Open — 2023
Представляем всех участниц четвертьфинальных матчей Открытого чемпионата Австралии.
Елена Рыбакина (Казахстан, 22-й номер посева)
В прошлом году 23-летняя Рыбакина неожиданно ворвалась в элиту тенниса. Уроженка Москвы сенсационно выиграла Уимблдон.
До 2018 года Елена выступала за Россию. А потом переехала в Казахстан.
Елена Остапенко (Латвия, 17)
В 2017 году Остапенко сенсационно выиграла «Ролан Гаррос». Было ей тогда всего 20 лет. То был первый с 1933 года случай, когда «РГ» взяла несеяная теннисистка.
Елена родилась в Риге. А вот бабушка спортсменки живёт в Запорожье.
Джессика Пегула (США, 3)
28-летняя Пегула, третья ракетка мира, ещё ни разу не выходила хотя бы в полуфинал ТБШ. В её карьере два титула на турнирах WTA.
В детстве у Джессики не было и не могло быть финансовых проблем. Её отец — миллиардер Терри Пегула.
Виктория Азаренко (Беларусь, 24)
33-летняя Азаренко уже дважды выигрывала Australian Open: в 2012 и 2013 годах. Белоруска была первой ракеткой мира.
У Виктории уже есть сын. В прошлом месяце Лео исполнилось шесть лет.
Каролина Плишкова (Чехия, 30)
30-летняя Плишкова была первой ракеткой мира, но ни разу не выигрывала ТБШ. Её лучшие результаты — финалы US Open — 2016 и Уимблдона-2021.
Кристина Плишкова, сестра-близнец Каролины, на две минуты старше. Но выступает не столь успешно.
Магда Линетт (Польша)
30-летняя полька впервые вышла в четвертьфинал мэйджора. Пожалуй, самая неожиданная участница топ-8.
На AO-2023 Линетт обыграла уже трёх сеяных: Анетт Контавейт (16), Екатерину Александрову (19) и Каролин Гарсию (4).
Арина Соболенко (Беларусь, 5)
24-летняя Соболенко попробует выйти в свой четвёртый полуфинал ТБШ. И в первый — на Australian Open.
В одиночном разряде белоруска добиралась до второго места в рейтинге WTA. А в парном, будучи двукратной чемпионкой мэйджоров, была первой.
Донна Векич (Хорватия)
26-летняя Векич лишь во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал ТБШ. До этого она побывала в восьмёрке лучших на US Open — 2019.
Донна трижды брала титулы на турнирах WTA: по разу в 2014 (Малайзия), 2017 (Ноттингем) и 2021 (Курмайёр) годах.
Красавицы-четвертьфиналистки Australian Open — 2023. Кто из этой восьмёрки завоюет титул?
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