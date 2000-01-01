«Я с другом на тележке врезался в Веронику». Яркая история любви Карена Хачанова

Спортсмен же и его супруга выглядят невероятно счастливыми — в их доме царит полная гармония: «Я с 14 лет понимал, что хочу видеть её своей спутницей жизни. Благодаря ей наш дом — это то место, где я могу отдохнуть от всего и восстановить свои силы перед следующими соревнованиями», — признавался теннисист.