Соккер-мама и её Лео. И почему же Азаренко носит футболку «ПСЖ»?

Главная теннисная мама Азаренко на АО — 2023
После неудачного этапа в карьере Виктория воспряла духом. В Мельбурне у неё замечательная группа поддержки.
Рождение сына в 2016 году стало знаменательным событием в жизни Виктории Азаренко. Даже несмотря на последовавший судебный процесс с отцом ребёнка Билли Маккигом, теннисистка была счастлива.
Однако спортсменке было суждено пройти немало трудностей: по решению суда она не могла покидать пределы США, из-за чего пропускала соревнования. К 2019 году кошмар закончился, но начался спад в карьере.
Азаренко никак не могла набрать форму и выйти на топ-уровень. Но однажды ей это удалось. Виктория обыграла саму Серену Уильямс на US Open — 2020 и громко заявила о себе.
Очень быстро белоруска завоевала звание главной теннисной мамы, поскольку продолжала круто выступать, при этом совмещая это с воспитанием маленького ребёнка. Это требовало немалой силы духа!
Виктория много времени проводила с Лео — так зовут её сына, — и пыталась научить его тому, что знает сама.
Спортсменка брала сына на пресс-конференции (на Australian Open — 2022), тренировалась с ним на корте, а ещё обсуждала с ним футбол. Теннисистка обожает «ПСЖ», где сейчас играет великий Месси. Она везде появляется в футболках и худи этого клуба.
«Почему я ношу футболку «ПСЖ»? Я болею за клуб с 2012 года, когда они подписали контракт с Бекхэмом. Мой сын Лео увлечён футболом и мечтает играть за «ПСЖ». Я сейчас соккер-мама, и мне это нравится.
«Это такое счастье. Не у всех есть возможность водить своего ребёнка на работу, и для меня бесценно, что мой сын может вдохновляться тем, что я делаю. Он помогает мне становиться лучше», — признавалась она.
По словам Виктории, именно Лео мотивирует её продолжать карьеру и бороться за титулы. Так она показывает мальчику пример, как добиваться успеха в жизни, он же, в свою очередь, поддерживает любимую маму.
«Он до сих пор не очень разбирается в счёте. Поэтому он просто говорит: «Вперёд, мамочка!» А потом показывает пальцем: «Молодец, мамочка!» — рассказывала теннисистка.
И она действительно молодец! Азаренко показывает отличную игру на текущем Australian Open. До финала ей рукой подать — главное одолеть Елену Рыбакину.
Соккер-мама и её Лео. И почему же Азаренко носит футболку «ПСЖ»?
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