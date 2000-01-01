Первый российcкий финал на АО в истории юниорского тенниса
Мирра Андреева вышла в первый юниорский финал. Россиянка обыграла британку Рану Акуа Стойбер — 6:3, 6:2. А за титул сразится с соотечественницей Алиной Корнеевой.
Результаты на «Шлемах»
Для 15-летней Мирры это третье участие на ТБШ. Ранее она доходила до четвертфиналов на «Ролан Гаррос» и US Open в 2022-м.
В топ-300 WTA
Девочка родилась в Красноярке. Её старшая сестра Эрика уже играет во взрослом туре. Она — 137-я, младшая Мирра — 292 ракетка мира. Она взяла четыре титула ITF в 2022-м, ещё несколько раз была в финалах.
Под руководством топового агентства
Мирра начала карьерный путь в «Теннис-холле» у Кирилла Крюкова. В 2021-м перешла в московский центр «Академии «Спартак». Сейчас же её ведёт влиятельное агентство IMG, которое и выбивает уайлд-карды на турниры многим подопечным, а также контракты.
Помощь семьи
Во всём талантливым сёстрам помогает мама – Раиса Андреева, которая с пелёнок воспитывала в них любовь к теннису.
Финал — на главной арене
В субботнем финале девчонки встретятся на главном корте АО — «Арене Рода Лэйвера». Они могли повторить двойной успех и в паре. Но проиграли в полуфинале японскому тандему.
Это первый случай на юниорах в истории АО, когда в финале будут исключительно представители России. Чемпионками же девушки становились четыре раза: дважды — в 2006 и 2007 годах — Анастасия Павлюченкова, в 2009 году — Ксения Первак, в 2014-м — Елизавета Куличкова.
Работает с агентством Шараповой и пачкой берёт титулы. Мирра Андреева — финалистка АО
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