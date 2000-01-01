Первый российcкий финал на АО в истории юниорского тенниса
Алина Корнеева вышла в первый юниорский финал. Россиянка обыграла японку Саяки Исии — 2:6, 6:4, 6:2. А за титул сразится с соотечественницей Миррой Андреевой.
Результаты на «Шлемах»
Это первый серьёзный результат Алины в карьере. Она выступает на турнирах ITF с 2020 года. Уже взяла 15-тысячник и 25-тысячник в паре, была в полуфиналах W25 в 2022-м.
В топ-600 WTA
Алина Корнеева представляет Москву. На родине в 2022-м взяла серебро Кубка Москвы. Тренируется у Юлии Бек и Андрея Савина в школе «Спартака». Самым крупным успехом на командном уровне стала победа на Кубке мира в 2021 году.
В Австралии Алина уже выбила из сетки фаворитку турнира Терезу Валентову из Чехии, которой тоже прочат большое будущее. Так россиянка оформила реванш за поражение на первенстве Европы до 18 лет, откуда увезла серебро.
Игра в паре
Восходящие звезды играют на АО и в паре. И даже выиграли перед «Шлемом» турнир J300 в Траралгоне. Но в Мельбурне россиянки остановились в полуфинале — их обыграли японки.
Кумиры
Среди кумиров в теннисе у Алины Серена Уильямс и Рафаэль Надаль. С испанцем она встречалась в прошлом году, тогда едва сдерживала слёзы.
Финал — на главной арене
В субботнем матче за титул девчонки встретятся на главном корте АО — «Арене Рода Лэйвера». Матч запланирован перед женским финалом между Ариной Соболенко и Еленой Рыбакиной — в 4:00 по мск.
Россиянки — в истории АО
Это первый случай в юниорах в истории АО: финал будут исключительно российским. Чемпионками же Мельбурна девушки становились четыре раза: дважды — в 2006 и 2007 годах — Анастасия Павлюченкова, в 2009 году — Ксения Первак, в 2014-м — Елизавета Куличкова.
Фанатка Надаля и Уильямс с первой попытки пробилась в финал АО. Кто такая Алина Корнеева
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