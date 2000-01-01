«Прости, что я ещё не чемпионка «Большого шлема». Кто стоит за успехами Арины Соболенко

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Кто стоит за успехами Арины Соболенко
Кто стоит за успехами Арины Соболенко
Теннисистка поборется за титул в финале Australian Open. Ей очень нужна эта победа, чтобы поблагодарить самых важных людей — свою семью!
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Арине Соболенко предстоит сыграть один из важнейших матчей в карьере. В финале Открытого чемпионата Австралии она встретится с Еленой Рыбакиной, одолеть которую для неё — дело чести.
Арине Соболенко предстоит сыграть один из важнейших матчей в карьере. В финале Открытого чемпионата Австралии она встретится с Еленой Рыбакиной, одолеть которую для неё — дело чести.
Задача это непростая, и белоруска даже пошутила, что ей «не поможет никто, кроме неё самой». Однако эти слова были про спортивного психолога — на самом же деле у Арины мощная группа поддержки на турнире.
Задача это непростая, и белоруска даже пошутила, что ей «не поможет никто, кроме неё самой». Однако эти слова были про спортивного психолога — на самом же деле у Арины мощная группа поддержки на турнире.
Соболенко очень привязана к своей семье и ищет мотивацию играть в теннис, общаясь с родными людьми. В первую очередь теннисистка прислушивается к советам своей мамы Юлии.
Соболенко очень привязана к своей семье и ищет мотивацию играть в теннис, общаясь с родными людьми. В первую очередь теннисистка прислушивается к советам своей мамы Юлии.
Юлия — женщина публичная и часто выкладывает в Сеть свои снимки с дочерью, радуя её милыми подписями к постам. Арина же отвечает ей взаимностью. «Эта юная леди — моя мамочка… Королева», — писала она.
Юлия — женщина публичная и часто выкладывает в Сеть свои снимки с дочерью, радуя её милыми подписями к постам. Арина же отвечает ей взаимностью. «Эта юная леди — моя мамочка… Королева», — писала она.
Круто проводит время спортсменка и с младшей сестрой Антониной. Две невероятно очаровательные девушки любят устраивать зажигательные фотосессии.
Круто проводит время спортсменка и с младшей сестрой Антониной. Две невероятно очаровательные девушки любят устраивать зажигательные фотосессии.
Очень сильно не хватает Соболенко её папы Сергея, который скончался в 2019 году из-за скоротечного менингита. Эта потеря серьёзно сказалась на психологическом состоянии Арины.
Очень сильно не хватает Соболенко её папы Сергея, который скончался в 2019 году из-за скоротечного менингита. Эта потеря серьёзно сказалась на психологическом состоянии Арины.
Теннисистка не хотела играть, но затем вспомнила, что её отец всегда сохранял позитивный настрой и того же желал любимой дочери.
Теннисистка не хотела играть, но затем вспомнила, что её отец всегда сохранял позитивный настрой и того же желал любимой дочери.
«Я просто стараюсь бороться, потому что папа хотел, чтобы я была №1, так что я делаю это для него, и мысль об этом придаёт мне сил», — откровенничала спортсменка.
«Я просто стараюсь бороться, потому что папа хотел, чтобы я была №1, так что я делаю это для него, и мысль об этом придаёт мне сил», — откровенничала спортсменка.
«Папа, я так скучаю… Прости, что всё ещё не чемпионка турнира «Большого шлема», — также сказала она, поставив перед собой цель взять Кубок Дафны Акхёрст, вручаемый победительнице в Австралии.
«Папа, я так скучаю… Прости, что всё ещё не чемпионка турнира «Большого шлема», — также сказала она, поставив перед собой цель взять Кубок Дафны Акхёрст, вручаемый победительнице в Австралии.
Поддерживает Арину и любимый мужчина — бывший хоккеист Константин Кольцов. Он окружил теннисистку заботой, поэтому теперь она чувствует себя увереннее.
Поддерживает Арину и любимый мужчина — бывший хоккеист Константин Кольцов. Он окружил теннисистку заботой, поэтому теперь она чувствует себя увереннее.
«Прости, что я ещё не чемпионка «Большого шлема». Кто стоит за успехами Арины Соболенко
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