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Заработки Новака Джоковича и Стефаноса Циципаса
Заработки Новака Джоковича и Стефаноса Циципаса
Подсчитали общие призовые двух лучших теннисистов Australian Open — 2023.
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До Australian Open — 2023
До Australian Open — 2023
Новак Джокович заработал за карьеру $ 164 786 653. На его счету было 92 титула в одиночном разряде и один в парном.
У Стефаноса Циципаса было $ 23 655 204. У него девять титулов в одиночном разряде и один в парном.
У Стефаноса Циципаса было $ 23 655 204. У него девять титулов в одиночном разряде и один в парном.
Australian Open — 2023
Australian Open — 2023
Джокович, завоевавший титул, заработал $ 2 050 000.
Циципас, проигравший в финале, получит $ 1 120 000.
Циципас, проигравший в финале, получит $ 1 120 000.
Итого
Итого
Таким образом, общий заработок Джоковича за карьеру составляет $ 166 636 653.
Циципас же заработал $ 24 775 204.
Циципас же заработал $ 24 775 204.
Рекорды
Рекорды
В 2022 году Джокович выиграл Итоговый турнир. Его заработок за это соревнование составил тогда $ 4 740 300.
Что касается Циципаса, то он за победу на том же турнире в 2019 году заработал $ 2 656 000.
Что касается Циципаса, то он за победу на том же турнире в 2019 году заработал $ 2 656 000.
Исторические лидеры
Исторические лидеры
Джокович уверенно лидирует по призовым ($ 166 636 653). Вторым идёт Рафаэль Надаль ($ 134 639 541), а третьим — Роджер Федерер ($ 130 594 339).
Неплохо обогатились! Сколько заработали за карьеру Джокович и Циципас после финала АО
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