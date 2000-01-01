«Золотая» гвардия. Джокович и ещё 5 теннисистов, регулярно бравших «Шлемы» после 30 лет

Роджер Федерер (Швейцария) — 4 титула

После 30 Федерер побеждал не так часто. Первый его «возрастной» титул на ТБШ — Уимблдон-2012, второй — AO-2017. Роджер лидировал по общему числу титулов на мэйджорах (20), пока его не обошли Надаль и Джокович.