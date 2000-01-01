9 спасённых матчболов – это лишь эпизод! Как Андрей Чесноков перевернул наш спорт

«Вот твой паспорт — или ты отдаёшь нам деньги, или будешь невыездным», — вспоминал Чесноков о своих беседах в Спорткомитете. В ответ он смело заявлял, что поднимет в зарубежной прессе скандал на весь мир, что его не пускают на «РГ».