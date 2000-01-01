9 спасённых матчболов – это лишь эпизод! Как Андрей Чесноков перевернул наш спорт

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Как Андрей Чесноков перевернул наш спорт
Как Андрей Чесноков перевернул наш спорт
Первый профессиональный отечественный теннисист отмечает день рождения.
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Спортивный подвиг
Спортивный подвиг
В полуфинале Кубка Дэвиса 1995 года Россия играла с Германией. Первые две встречи противостояния, проходившего в Москве, наши проиграли.
Но затем российским теннисистам удалось сравнять счёт. Всё решала пятая встреча, в которой Андрей Чесноков играл с чемпионом Уимблдона 1991 года Михаэлем Штихом.
Но затем российским теннисистам удалось сравнять счёт. Всё решала пятая встреча, в которой Андрей Чесноков играл с чемпионом Уимблдона 1991 года Михаэлем Штихом.
В пятом сете решающего матча Чесноков отыграл у Штиха девять (!!!) матчболов. Итоговый счёт — 6:4, 1:6, 1:6, 6:3, 14:12. Увы, при 12:12 трансляция на отечественном ТВ прекратилась.
В пятом сете решающего матча Чесноков отыграл у Штиха девять (!!!) матчболов. Итоговый счёт — 6:4, 1:6, 1:6, 6:3, 14:12. Увы, при 12:12 трансляция на отечественном ТВ прекратилась.
«Подбегают спецслужбы. Я с корта — в правительственную ложу. Комментировал Коржакову, что происходит на площадке. А тот пересказывал мои слова Ельцину», — вспоминает глава ФТР Шамиль Тарпищев в своей книге.
«Подбегают спецслужбы. Я с корта — в правительственную ложу. Комментировал Коржакову, что происходит на площадке. А тот пересказывал мои слова Ельцину», — вспоминает глава ФТР Шамиль Тарпищев в своей книге.
Весь «Олимпийский» стоял на ушах от героической победы Чеснокова. И никто не заметил, как 13-летний болбой Миша Южный стащил кроссовки героя себе на память.
Весь «Олимпийский» стоял на ушах от героической победы Чеснокова. И никто не заметил, как 13-летний болбой Миша Южный стащил кроссовки героя себе на память.
Высокая награда
Высокая награда
За это выступление Борис Ельцин, тогдашний президент России, наградил Андрея Чеснокова орденом Мужества.
Финал Кубка Дэвиса — 1995 также проходил в Москве. К сожалению, сборная России проиграла команде США 2:3.
Финал Кубка Дэвиса — 1995 также проходил в Москве. К сожалению, сборная России проиграла команде США 2:3.
9 спасённых матчболов — лишь эпизод
9 спасённых матчболов — лишь эпизод
Андрей добился для нашего спорта очень важного. Он устроил битву с советской системой, чтобы наших спортсменов считали профессионалами и не отбирали призовые по возращении на родину с международных турниров.
В конце 80-х Чесноков стал одним из первых советских спортсменов, кто вступил в конфликт с чиновниками, чтобы не отдавать государству полностью все призовые.
В конце 80-х Чесноков стал одним из первых советских спортсменов, кто вступил в конфликт с чиновниками, чтобы не отдавать государству полностью все призовые.
«Вот твой паспорт — или ты отдаёшь нам деньги, или будешь невыездным», — вспоминал Чесноков о своих беседах в Спорткомитете. В ответ он смело заявлял, что поднимет в зарубежной прессе скандал на весь мир, что его не пускают на «РГ».
«Вот твой паспорт — или ты отдаёшь нам деньги, или будешь невыездным», — вспоминал Чесноков о своих беседах в Спорткомитете. В ответ он смело заявлял, что поднимет в зарубежной прессе скандал на весь мир, что его не пускают на «РГ».
За карьеру Чесноков завоевал семь титулов ATP, в том числе выиграл два «Мастерса» — Монте-Карло-1990 и Монреаль-1991. Андрей был девятой ракеткой мира.
За карьеру Чесноков завоевал семь титулов ATP, в том числе выиграл два «Мастерса» — Монте-Карло-1990 и Монреаль-1991. Андрей был девятой ракеткой мира.
2 февраля Андрею Чеснокову исполнилось 57 лет. Наши поздравления!
2 февраля Андрею Чеснокову исполнилось 57 лет. Наши поздравления!
9 спасённых матчболов – это лишь эпизод! Как Андрей Чесноков перевернул наш спорт
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