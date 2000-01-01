Любимые вещи Даниила Медведева
В День рождения теннисиста вспоминаем удивительные факты о нём. Только самые преданные фанаты в курсе увлечений спортсмена.
Медведев, как и подавляющее большинство людей, любит сериалы. В его топ-лист входит ситком «Как я встретил вашу маму». А Барни Стинсон — лучший ТВ-персонаж, по его мнению.
А вот среди полнометражных картин его фаворитом является фильм «Поймай меня, если сможешь». Очень символично, если учесть, что поймать Даниила на корте не так уж и просто.
Умению быстро бегать и реагировать теннисист наверняка научился у любимых футболистов. С детства Медведев болеет за «Баварию». Даниил буквально помешан на мюнхенской команде!
Казалось бы, этот немецкий город должен быть для россиянина любимым местом. Но он назвал Шанхай, где выиграл «Мастерс» в 2019-м. В интервью Eurosport Даниил сказал, что давно там не был и надеется сыграть в скором времени.
Наверняка мечтает Даниил попробовать в Шанхае курицу в кисло-сладком соусе по-китайски, ведь это его любимое блюдо. Среди всех десертов мира он выбирает панна-котту.
Отвлекать себя от тяжёлых мыслей после матчей Медведев предпочитает с помощью чтения. «Эрагон» Кристофера Паолини оставил у него массу впечатлений.
Ещё Даниил обожает слушать музыку. Диджей Marshmello заинтриговал спортсмена не только своими треками, но и личностью, которую никто не знает.
Любимым же животным теннисиста совершенно ожидаемо стал медведь. Видимо, Даниил ассоциирует себя с ним не только из-за фамилии, но из-за своего мощного нрава, которым игрок порой пугает соперников. Это весело.
«Поймай меня, если сможешь». Медведеву — 27! Что мы не знаем о чемпионе US Open из России?
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