Эти ребята выбивают топов и рвутся в элиту. Вот они — восходящие звёзды китайского тенниса

И это не предел! Теннисистка заявляла, что её цель — топ-10. «У меня есть чёткое понимание, что в 2023 году я хочу войти в десятку лучших в рейтинге. Но я знаю, что мне предстоит пройти долгий путь», — цитирует её Punto de Break.