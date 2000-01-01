Как Евгений Кафельников взял золото ОИ-2000
В день рождения лучшего российского теннисиста 90-х вспоминаем его победу в олимпийском Сиднее.
26-летний Кафельников сомневался в себе перед ОИ-2000. Он проиграл в третьем круге US Open и вообще несколько месяцев не показывал приличных результатов на турнирах.
Но в Сидней всё же полетел, причём на личном самолёте. Жил Евгений во время ОИ не в Олимпийской деревне, а в отеле, чтобы готовиться к турниру в привычных условиях.
Путь к победе
Кафельников получил пятый номер посева. И до финала не отдал соперникам ни сета! И это притом что в третьем круге его соперником был Марк Филиппуссис, а в 1/4 — Густаво Куэртен, закончивший год первой ракеткой мира.
В финале Евгений сразился с Томми Хаасом. Битва растянулась на пять сетов. Россиянин дважды выходил вперёд, но немец сравнивал счёт. И всё же решающий сет остался за Кафельниковым — 7:6 (7:4), 3:6, 6:2, 4:6, 6:3.
«Перед турниром я говорил, что ради золота отдал бы все свои титулы, кроме двух ТБШ. Теперь в этом уже нет необходимости. Могу оставить себе все титулы и золотую медаль», — цитирует Евгения ESPN.
Несостоявшаяся встреча
К слову, Хаас, довольствовавшийся серебром, в полуфинале обыграл 19-летнего швейцарца Роджера Федерера. Знаете такого теннисиста?
За карьеру Кафельников, двукратный чемпион ТБШ, взял 26 одиночных титулов ATP и шесть недель был первой ракеткой мира. Он ушёл из спорта в 2003 году.
18 февраля Евгению исполнилось 49 лет. Поздравляем чемпиона!
Прилетел на своём самолёте и избежал встречи с Федерером. Как Кафельников взял золото ОИ
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