Самые удобные и неудобные соперники Даниила Медведева
Собрали статистику по наиболее удобным и неудобным соперникам чемпиона US Open — 2021.
19 февраля Даниил Медведев выиграл турнир в Роттердаме. В финале он одержал волевую победу над Янником Синнером — 5:7, 6:2, 6:2.
Это уже пятая победа Медведева над Синнером в пяти матчах. Итальянец — настоящий «клиент» россиянина!
Любопытно, что в четвертьфинале Даниил обыграл ещё одного своего «клиента» — и тоже в пятый раз. Канадец Феликс Оже-Альяссим никак не может победить чемпиона US Open — 2021.
Кто ещё «клиент» Медведева?
Главный неудачник в матчах с россиянином — аргентинец Диего Шварцман. Он проиграл Даниилу шесть раз из шести!
На ступеньку ниже располагается Маккензи Макдональд из США (0-5). А ещё чуть ниже — неудачник Роттердама Ботик ван де Зандсхулп, Фрэнсис Тиафо из США и Александр Бублик из Казахстана (у всех — по 0-4).
А сам Даниил чей «клиент»?
У россиянина не очень хорошая статистика в матчах с легендами: с Джоковичем — 4-9, с Надалем — 1-5, с Федерером — 0-3.
Француз Люка Пуй и австралиец Ник Кирьос также регулярно побеждают Медведева. Оба теннисиста ведут 4-1. У испанца Баутиста-Агута тоже комфортный счёт — 4-2.
Медведев победил трёх «клиентов» в Роттердаме. Самые удобные и неудобные соперники Даниила
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