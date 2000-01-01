Медведев победил трёх «клиентов» в Роттердаме. Самые удобные и неудобные соперники Даниила

На ступеньку ниже располагается Маккензи Макдональд из США (0-5). А ещё чуть ниже — неудачник Роттердама Ботик ван де Зандсхулп, Фрэнсис Тиафо из США и Александр Бублик из Казахстана (у всех — по 0-4).