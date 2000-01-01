Защитники лучших теннисисток мира. На чьё плечо опираются красавицы-чемпионки

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Спутники жизни знаменитых теннисисток
Спутники жизни знаменитых теннисисток
Выигрывать турниры — непросто, однако если рядом есть мужчина, в любой момент готовый подставить крепкое плечо, нет ничего невозможного.
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Онс Жабер и Карим Камун
Онс Жабер и Карим Камун
Финалистку Уимблдона и Открытого чемпионата США 2022 года к успеху привёл бывший фехтовальщик с русскими корнями. Завершив карьеру и став фитнес-тренером, Карим сопровождал Онс на разных турнирах и помогал ей оставаться в форме.
Паула Бадоса и Хуан Бетанкур
Паула Бадоса и Хуан Бетанкур
Эффектная испанская теннисистка нашла парня себе под стать. Кубинский актёр также является лицом бренда Tom Ford и зажигает на модных показах. При этом в обычной жизни Хуан довольно милый парень, который души не чает в Пауле, часто болея за неё с трибун.
Арина Соболенко и Константин Кольцов
Арина Соболенко и Константин Кольцов
Страстный роман белорусских спортсменов восхитил поклонников чемпионки Australian Open — 2023. Как бывший хоккеист Константин как никто другой знает, как сложно бывает сделать прорыв в карьере, и поэтому поддерживал Арину на пути к её первому «Шлему».
Вероника Кудерметова и Сергей Демёхин
Вероника Кудерметова и Сергей Демёхин
Крепкое плечо есть и у российской красавицы Вероники Кудерметовой. Её муж Сергей Демёхин, бывший теннисист, начал тренировать спортсменку и добился больших результатов. Теперь Вероника и Сергей идут по жизни рука об руку, не забывая отрываться на корте.
Каролина Плишкова и Михал Грдличка
Каролина Плишкова и Михал Грдличка
Бывшая первая ракетка мира связала себя узами брака с чешским телеведущим, впоследствии ставшим её медиаагентом. По признанию теннисистки, Михал здорово вдохновляет Каролину, даже их свадьба стала толчком для того, чтобы выигрывать турниры.
Слоан Стивенс и Жози Алтидор
Слоан Стивенс и Жози Алтидор
Чемпионка Открытого чемпионата США — 2017 замужем за нападающим «Пуэблы». В прошлом Жози брал серебро Кубка Конфедераций, так что он точно знает, что такое спорт на высочайшем уровне. Вместе со Слоан круто проводят время, в том числе и на тренировках.
Джессика Пегула и Тэйлор Гэхаген
Джессика Пегула и Тэйлор Гэхаген
Финалистка French Open 2022 года несколько лет встречалась с финансовым аналитиком, а в 2021 году пара решила сыграть свадьбу. Тэйлор помогает своей возлюбленной руководить многочисленными активами, участвуя в развитии семейного бизнеса Джессики — спортивной группы Pegula Sports and Entertainment.
Наоми Осака и Кордей Данстон
Наоми Осака и Кордей Данстон
Победительница четырёх турниров «Большого шлема» без памяти влюбилась в американского рэпера Cordae. Пара встречается с 2019 года, а теперь ждёт ребёнка. Наоми призналась, что уже знает пол малыша, а вот её спутника ждёт сюрприз.
Маркета Вондроушова и Степан Симек
Маркета Вондроушова и Степан Симек
Этим летом финалистка Открытого чемпионата Франции — 2019 отметила радостное событие, а именно вышла замуж за своего возлюбленного. Часть брачной церемонии прошла на корте, что вызвало радостные улыбки и у Маркеты, и у Степана. Видно, как они счастливы друг с другом.
Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Ещё одна прекрасная пара в мире тенниса! Элина и Гаэль не скрывают своих чувств и с восторгом рассказывают о своей семейной жизни. Недавно они стали родителями и теперь воспитывают чудесную дочку Скай. «Любить — это не просто смотреть друг на друга, это смотреть в одном направлении», — вот их девиз.
Защитники лучших теннисисток мира. На чьё плечо опираются красавицы-чемпионки
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