Защитники лучших теннисисток мира. На чьё плечо опираются красавицы-чемпионки

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Ещё одна прекрасная пара в мире тенниса! Элина и Гаэль не скрывают своих чувств и с восторгом рассказывают о своей семейной жизни. Недавно они стали родителями и теперь воспитывают чудесную дочку Скай. «Любить — это не просто смотреть друг на друга, это смотреть в одном направлении», — вот их девиз.