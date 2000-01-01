Самая богатая спортсменка мира ушла в декрет, но продолжает зарабатывать миллионы. Как?

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Как зарабатывает Наоми Осака
Как зарабатывает Наоми Осака
Четырёхкратная чемпионка ТБШ точно не останется без куска хлеба с маслом и икрой.
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В 2022 году Наоми Осака стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира. На корте она заработала $ 1,1 млн, а за его пределами, по данным Forbes, — аж $ 50 млн!
В 2022 году Наоми Осака стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира. На корте она заработала $ 1,1 млн, а за его пределами, по данным Forbes, — аж $ 50 млн!
Это даже больше, чем у Серены Уильямс. Та на корте заработала за год $ 300 тыс., а вне его — $ 41 млн. И вообще Осака — рекордсменка среди всех действующих спортсменок.
Это даже больше, чем у Серены Уильямс. Та на корте заработала за год $ 300 тыс., а вне его — $ 41 млн. И вообще Осака — рекордсменка среди всех действующих спортсменок.
В январе Осака объявила, что пропустит сезон-2023 из-за беременности. Но без денег японка точно не останется.
В январе Осака объявила, что пропустит сезон-2023 из-за беременности. Но без денег японка точно не останется.
Как же зарабатывает Наоми?
Как же зарабатывает Наоми?
Одним из спонсоров теннисистки является такой гигант, как Nike. Компания поддерживает её с 2019 года. До этого Осака сотрудничала с adidas.
Также Наоми является послом брендов Nissan и Citizen Watch. Контракты с этими японскими компаниями она заключила в 2018 году, когда страна готовилась к летней Олимпиаде в Токио.
Также Наоми является послом брендов Nissan и Citizen Watch. Контракты с этими японскими компаниями она заключила в 2018 году, когда страна готовилась к летней Олимпиаде в Токио.
Среди прочих спонсоров Осаки есть такие бренды, как Panasonic, Louis Vuitton, Mastercard, Tag Heuer, Levi Strauss & Co… И это лишь самые известные из них.
Среди прочих спонсоров Осаки есть такие бренды, как Panasonic, Louis Vuitton, Mastercard, Tag Heuer, Levi Strauss & Co… И это лишь самые известные из них.
Будущая мама
Будущая мама
Но сейчас все мысли Наоми о материнстве. «Есть вещи, которые можно купить, уроки, которые можно посетить, но… У всех, у кого есть ребёнок, жизнь изменилась. Не думаю, что смогу к этому подготовиться», — приводит её слова Vogue.
Отец будущего ребёнка — американский рэпер Кордей (Cordae). Ему, как и Осаке, 25 лет.
Отец будущего ребёнка — американский рэпер Кордей (Cordae). Ему, как и Осаке, 25 лет.
А недавно Осака совместно с Victoria’s Secret выпустила коллекцию домашнего белья. Вот так и зарабатывает будущая мама!
А недавно Осака совместно с Victoria’s Secret выпустила коллекцию домашнего белья. Вот так и зарабатывает будущая мама!
«Я хочу чувствовать себя максимально комфортно. На самом деле я ношу это сейчас всё время», — говорит спортсменка о своих пижамах.
«Я хочу чувствовать себя максимально комфортно. На самом деле я ношу это сейчас всё время», — говорит спортсменка о своих пижамах.
Самая богатая спортсменка мира ушла в декрет, но продолжает зарабатывать миллионы. Как?
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