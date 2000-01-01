Самая богатая спортсменка мира ушла в декрет, но продолжает зарабатывать миллионы. Как?

Будущая мама

Но сейчас все мысли Наоми о материнстве. «Есть вещи, которые можно купить, уроки, которые можно посетить, но… У всех, у кого есть ребёнок, жизнь изменилась. Не думаю, что смогу к этому подготовиться», — приводит её слова Vogue.