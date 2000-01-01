Модница из Италии. Самая стильная теннисистка мира пугает соперниц невероятным ударом

Главная модница в теннисе — Камила Джорджи
Итальянка завоевала титул WTA в Мексике и сделала это красиво. Спортсменка поразила мир своей красотой и сильнейшей подачей.
Камила Джорджи выиграла турнир в Мериде! Теннисистка одолела в финале Ребекку Петерсон со счётом 7:6, 1:6, 6:2. Домой из Мексики спортсменка увезла около $ 260 тыс.
Сейчас итальянка находится в прекрасной форме. Так, в четвертьфинальном матче со Слоан Стивенс Джорджи впервые в карьере победила с двойной «баранкой» на уровне WTA.
К августу 2022 года Камила смогла одержать семь побед из девяти матчей с представительницами топ-10 мирового рейтинга.
Даже самым опытным соперницам приходится нелегко с Джорджи. Многие отмечают невероятную мощь Камилы. «Я чувствовала, что попала не в свою весовую категорию», — говорила Эшли Барти.
«Той силе, с которой она бьёт по мячу, можно позавидовать», — отмечала Екатерина Александрова, а Джессика Пегула назвала игру с итальянкой «психологической битвой».
В 2021 году Каролина Плишкова уступила Джорджи в финале турнира в Монреале и была огорчена этим: «Камила заслужила титул. Она хорошая девочка. Не то чтобы я очень счастлива и буду праздновать её успех, но…»
Триумф в Мексике должен приободрить Камилу, ведь в последнее время ей было нелегко. Дело в том, что спортсменка оказалась в центре скандала с доктором, которую обвиняли в подделке сертификатов о вакцинации против коронавируса.
Джорджи входила в число клиентов Даниэлы Гриллоне. По словам врача, теннисистка настаивала на фальсификации документов о всех обязательных прививках. Однако следствие пока сосредоточилось на докторе.
Сама Камила заявила, что закон не нарушала. «Мне разные вакцины ставили в разных местах. Это её проблемы, а не мои. Поэтому я очень спокойна. Если бы у меня были какие-то проблемы, я бы не смогла играть в теннис».
Игра итальянки отличается сверхагрессивностью и повышенной активностью. Если Камила в ударе, идёт подача и работает коронный форхенд, то она буквально выносит соперниц с корта. При этом выглядит Камила как милая и приветливая девушка.
Джорджи не может не приковывать взгляды, ведь она главная модница в современном теннисе. Переняв любовь к моде от мамы-дизайнера, она доверилась её вкусу и стала носить платья, не похожие ни на чьи другие.
Наряды теннисистки выделяются на фоне общей массы спортивных комплектов. Камила не боится показать особую женственность, надевая цветочные принты, кружева и ультракороткие юбки. Наблюдать за ней — одно удовольствие!
Модница из Италии. Самая стильная теннисистка мира пугает соперниц невероятным ударом
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