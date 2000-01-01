Удивительная история российской юниорки Шнайдер
Диана выиграла три юниорских «Больших шлема», а теперь планирует сделать то же самое среди взрослых. Потенциал у теннисистки огромный!
Диана Шнайдер заявила о себе во всеуслышанье, когда в 2021 году выиграла парный Уимблдон с белоруской Кристиной Дмитрук. В начале же 2022-го юниорка покорила титул Australian Open c американкой Клерви Нгуну.
Дополнила её коллекцию юношеских триумфов победа на US Open того же года. 18-летняя звезда российского тенниса вовсю готовилась перейти на взрослый уровень. И у неё получилось.
На недавно прошедшем Australian Open спортсменка с ходу пробилась во второй круг, одержав победу в стартовом матче во взрослом туре.
На турнире в Монтеррее Шнайдер не повезло наткнуться на Элисе Мертенс, которая выбила её на старте соревнований. Тем не менее Диана дала бой сопернице во втором сете.
Возможно, на настрой теннисистки повлиял спонтанный переезд в США. Девушка обратилась в Национальную ассоциацию студенческого спорта, и американские чиновники пошли ей навстречу.
Но о смене гражданства речи не идёт — Шнайдер твёрдо намерена продолжать выступать за Россию. «Меня учили быть патриотом страны. И это моё «я», которое не смогу перешагнуть», — сказала она.
По итогу последних матчей Диана оказалась в топ-100 мирового рейтинга, что не может не радовать её, ведь спортсменка мечтает попасть на Олимпийские игры, а для этого нужно быть в четвёрке лучших в стране.
И что-то подсказывает, что это реально. Сама Мартина Навратилова, например, уверена, что у теннисистки огромный потенциал. «Эта девушка мотивированна! Запомните её имя!» — написала она.
«Запомните её имя!» На российскую юниорку, живущую в США, обратили внимание звёзды тенниса
Читайте также
Главная модница в теннисе — Камила Джорджи
Новак Джокович побил великий рекорд Штеффи Граф
Как зарабатывает Наоми Осака
Спутники жизни знаменитых теннисисток
Самые удобные и неудобные соперники Медведева
Как Евгений Кафельников взял золото ОИ-2000
Как живёт семья Иванович и Швайнштайгера
Новые лица китайского тенниса
История любви Себастьяна Корды и Иваны Недвед
Любимые вещи Даниила Медведева
Яркие празднования Даниила Медведева
Куда пропала австрийская красавица Барбара Шетт
Как Саня Мирза прощается с большим спортом
Какие рекорды может побить Новак Джокович
Как Андрей Чесноков перевернул наш спорт
«Золотая» гвардия, бравшая «Шлемы» после 30 лет