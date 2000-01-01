Все российские финалы ATP
Решающий матч Дубая-2023 станет шестым в рамках ATP, в котором один российский теннисист сразится с другим. Вспоминаем предыдущие пять.
4 марта Даниил Медведев и Андрей Рублёв сыграют в финале «пятисотника» в Дубае. Это уже шестой случай, когда в финале турнира ATP играют только россияне. Вот как закончились предыдущие пять.
Аделаида, 1994 год
Евгений Кафельников – Александр Волков – 6:4, 6:3.
Ташкент, 2001 год
Марат Сафин – Евгений Кафельников – 6:2, 6:2.
Пекин, 2004 год
Марат Сафин – Михаил Южный – 7:6, 7:5.
Кубок Кремля, 2006 год
Николай Давыденко – Марат Сафин – 6:4, 5:7, 6:4.
Кубок Кремля, 2008 год
Игорь Куницын – Марат Сафин – 7:6, 6:7, 6:3.
Дубай, 2023 год
Российского финала в ATP-туре не было 15 лет. Чем завершится битва Рублёва и Медведева в ОАЭ?
Не только Медведев и Рублёв! Все российские финалы на турнирах ATP
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