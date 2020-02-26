«Верить ей тяжело». Семь лет допинг-скандалу с Марией Шараповой

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Семь лет допинг-скандалу с Марией Шараповой
Семь лет допинг-скандалу с Марией Шараповой
7 марта 2016 года пятикратная чемпионка ТБШ дала ту самую пресс-конференцию.
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Семь лет назад в теннисном мире случился грандиозный скандал. Мария Шарапова объявила, что не прошла допинг-тест во время Australian Open.
Семь лет назад в теннисном мире случился грандиозный скандал. Мария Шарапова объявила, что не прошла допинг-тест во время Australian Open.
«Это моя ошибка. Я подвела болельщиков. Надеюсь, мне будет предоставлен ещё один шанс. Вина за то, что препарат попал в мой организм, лежит на мне», — сказала Шарапова на пресс-конференции.
«Это моя ошибка. Я подвела болельщиков. Надеюсь, мне будет предоставлен ещё один шанс. Вина за то, что препарат попал в мой организм, лежит на мне», — сказала Шарапова на пресс-конференции.
В организме спортсменки нашли мельдоний. Мария принимала препарат 10 лет, но лишь с 1 января 2016-го он попал в список запрещённых веществ. По словам теннисистки, она не прочитала письмо от ITF.
В организме спортсменки нашли мельдоний. Мария принимала препарат 10 лет, но лишь с 1 января 2016-го он попал в список запрещённых веществ. По словам теннисистки, она не прочитала письмо от ITF.
Кто осуждал Шарапову?
Кто осуждал Шарапову?
Громче всех высказались Пэт Кэш и Дженнифер Каприати. «Мне тяжело ей поверить», — цитирует Кэша BBC. А Каприати призвала отобрать у Шараповой все 35 титулов, которые были у неё на тот момент.
В мае 1994 года 18-летнюю Каприати арестовали по обвинению в хранении марихуаны. Уж кто бы говорил, Дженнифер…
В мае 1994 года 18-летнюю Каприати арестовали по обвинению в хранении марихуаны. Уж кто бы говорил, Дженнифер…
А кто поддерживал?
А кто поддерживал?
В основном соотечественники во главе с президентом ФТР Шамилем Тарпищевым. Светлана Кузнецова назвала скандал недоразумением, а Екатерина Макарова порадовалась, что Марии впоследствии сократили дисквалификацию.
Что было дальше?
Что было дальше?
Изначально Шарапову дисквалифицировали на два года, однако после апелляции срок сократили до 15 месяцев. В апреле 2017 года Мария вернулась на корт.
Впоследствии спортсменка завоевала ещё один титул. В октябре 2017 года она выиграла турнир в Тяньцзине.
Впоследствии спортсменка завоевала ещё один титул. В октябре 2017 года она выиграла турнир в Тяньцзине.
Однако побед на ТБШ больше не было. Лучший результат Марии после дисквалификации — четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2018.
Однако побед на ТБШ больше не было. Лучший результат Марии после дисквалификации — четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2018.
26 февраля 2020 года Шарапова ушла из спорта. «Как оставить позади единственную жизнь, которую знаешь? Пожалуйста, простите меня. Теннис, я говорю до свидания», — цитирует её Vanity Fair.
26 февраля 2020 года Шарапова ушла из спорта. «Как оставить позади единственную жизнь, которую знаешь? Пожалуйста, простите меня. Теннис, я говорю до свидания», — цитирует её Vanity Fair.
Сейчас Мария наслаждается жизнью. У неё обширная бизнес-империя, а её жених — британский предприниматель Алекс Гилкс.
Сейчас Мария наслаждается жизнью. У неё обширная бизнес-империя, а её жених — британский предприниматель Алекс Гилкс.
1 июля 2022 года Шарапова впервые стала мамой. Счастливые родители назвали сына Теодором.
1 июля 2022 года Шарапова впервые стала мамой. Счастливые родители назвали сына Теодором.
«Верить ей тяжело». Семь лет допинг-скандалу с Марией Шараповой
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